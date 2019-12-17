По щоках текли сльози: скандал у Харкові через халатність лікарів отримав продовження

У Харкові померла 19-річна студентка Аліна Приходько, у якої лікарі не відразу діагностували інсульт. Про це пише видання "Місто Х".

19-річна Аліна Приходько приїхала в Харків з міста Суми. Дівчина поступила в Харківський національний університет внутрішніх справ і на момент трагедії вона вже вчилася на третьому курсі. 8 грудня дівчина з друзями вирушила на каток, де їй раптово стало погано.

Приходько доставили в місцеву лікарню швидкої допомоги, де лікарі вирішили, що у неї передозування наркотичними препаратами і призначили крапельницю.

Через кілька годин, коли ліки не подіяли, лікарі почали шукати причину і виявили, що у Приходько стався інсульт. Її прооперували і помістили у відділення реанімації, так як вона впала в кому. Рідні та друзі дівчини почали збір коштів. Як вони стверджують, проблем зі здоров'ям у Аліни ніколи не було – вона займалася танцями, гімнастикою, акробатикою.

Фото: Аліна Приходько

"Коли я з нею розмовляла, у неї по щоках текли сльози, вона ніби намагалася стиснути мою руку, але їй не вистачало сил", - розповіла сестра Приходько.

У понеділок ввечері, 16 грудня, Аліна Приходько померла.

"Пішла з життя курсантка факультету № 3 Аліна Приходько. Вона померла після нападу геморогічного інсульту – гострого порушення мозкового кровообігу. Дівчина вела активний і здоровий спосіб життя, займалася спортом, успішно вчилася. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Аліни, поділяємо біль скорботи разом з ними", - написали на сторінці ХНУВС у Facebook.