Щедрый вечер по новому стилю: когда праздновать и каких традиций придерживаться

Щедрый вечер впервые по новому календарю будут праздновать 31 декабря. В отличие от Святвечера, блюда на трапезе должны быть мясными, а после угощения уже можно щедровать. Также этот праздник еще называют Маланкой.

Главные традиции

На Щедрый вечер готовят вареники с разными начинками - это символизирует достаток. Также обязательно должны быть мясные блюда, когда-то готовили жаркое, запекали птицу или поросенка. А главной на столе была обрядовая кутья.

Праздничную трапезу начинают с молитвы - благодарят Бога за прожитый год. Традиционно именно в этот вечер выносят дидуха - обрядовый сноп пшеницы, который вносят в дом на Святвечер.

После угощения молодежь идет щедровать. Когда-то ходили только девушки, но сейчас ходят и юноши. В этих обрядовых песнях желают хозяевам благополучия и обильного урожая в следующем году.

Наши предки верили, что на Щедрый вечер скот говорит на человеческом языке. Так что было принято в этот день хорошо позаботиться о животных.

Также на этот праздник поздно вечером девушки гадали на будущее. Эта ночь считалась магической.

На Щедрый вечер проводили обряд вождения Маланкой Козы. Этнографы до сих пор спорят, что он на самом деле символизировал. Большинство его связывают с давними верованиями, в частности с рождением новой Луны, поскольку греческую богиню Луны Артемиду изображали с ланью или козой.

Эта рождественская мистерия до сих пор сохранилась и громче всего ее проводят на Гуцульщине, Буковине, Покутье, Поднепровье и Галичине. Главными персонажами являются Маланка (в которую переодевается парень), Дед, Коза, Доктор. По сюжету Дед должен был убить Козу, а затем тосковать и пытаться ее оживить. Иногда ему это удавалось благодаря ритуальным обрядам, иногда это делал Доктор.

Обряд вождения Козы на Щедрый вечер (фото: ukrainer.net)

Главные запреты праздника

Наряду с традициями в народе на Щедрый вечер сформировалось много запретов, которые нужно было строго придерживаться, чтобы следующий год был счастлив.

Что нельзя делать на Щедрый вечер:

считать монеты и занимать деньги, потому что это предвещает проблемы с финансами в следующем году

ссориться, обижаться и злословить

встречать праздник в старой, грязной или темной одежде

выбрасывать мусор, потому что вместе с ним можно вынести из дома счастье

думать о плохих вещах и отказывать в помощи

Отметим также, что в конце декабря 2023 стало известно, что в Минкульте намерены внести традицию Щедрого вечера в Украине в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.