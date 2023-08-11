Еще не поздно. Посадите эти культуры в сентябре и получите хороший урожай

Шпинат

Это растение идеально подходит для осеннего климата. Посадка в сентябре - отличная идея, чтобы иметь чрезвычайно полезный шпинат на столе в октябре-ноябре. Чтобы зелень дала хороший урожай, ее необходимо регулярно поливать два-три раза в неделю.

Кресс-салат

Кресс-салат созревает очень быстро - через две-три недели. Поливать необходимо раз в два-три дня, а когда часто идут дожди - можно не увлажнять совсем. Отсутствие полива портит вкус салата, а чрезмерное увлажнение приводит к грибковым болезням растений.

Руккола

Это растение также легко выдерживает низкие температуры, даже заморозки до минус пяти градусов не страшны. Следует помнить, что руккола не любит тень, иначе она потеряет вкусовые качества. Поливать нужно раз в два дня. Собирать урожай уже можно будет через три-четыре недели.

Латук

Латук легко переносит холодную погоду, температуру 5 градусов и даже первые заморозки. Его можно будет собирать через 30-40 дней после посадки. Если заморозки придут раньше, чем созреет латук, его можно будет накрыть пленкой. Поливать нужно раз в неделю.

Укроп

Укроп может даже дать урожай при постоянных заморозках до минус пяти градусов. Собирать урожай уже можно через 15-20 дней. Поливать зелень необходимо ежедневно, что укроп не потерял вкусовые качества и не пожелтел.