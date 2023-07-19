Еще одна категория украинцев может получить увольнение от службы: кого касается новый закон
В Украине появилась еще одна категория военнообязанных, которые могут досрочно уволиться со службы. Соответствующий законопроект уже подписал президент.
Кого коснулись изменения - читайте ниже в материале Styler.
Кого уволили от службы досрочно
Согласно законопроекту №8009, в Украине расширили перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Теперь те лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения получают отсрочку от общей мобилизации.
Этот законопроект учитывает и военнослужащих, уже исполняющих свой долг по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
"Для восстановления принципа справедливости предлагается аналогичным образом учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы во время военного положения при условии, если их близкие родственники погибли или пропали без вести", - говорится в объяснительной записке.
В Украине разрешили досрочно увольняться со службы определенной категории военных (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Кто еще может уволиться досрочно
Военнослужащие, служащие по контракту и проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, могут уволиться по следующим основаниям:
- достижение предельного возраста пребывания на военной службе
- наличие вывода ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания
- самостоятельное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- воспитание ребенка с определенными тяжелыми поражениями и болезнями, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти
- необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения
- наличие жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы
- необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным
- необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы
- необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход
- беременность военнослужащего-женщины
- пребывания военнослужащего-женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста
Раньше мы рассказывали, кого из украинцев принудительно мобилизуют по закону.
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