Еще одна категория украинцев может получить увольнение от службы: кого касается новый закон

В Украине появилась еще одна категория военнообязанных, которые могут досрочно уволиться со службы. Соответствующий законопроект уже подписал президент.

Кого коснулись изменения - читайте ниже в материале Styler.

Кого уволили от службы досрочно

Согласно законопроекту №8009, в Украине расширили перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Теперь те лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения получают отсрочку от общей мобилизации.

Этот законопроект учитывает и военнослужащих, уже исполняющих свой долг по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

"Для восстановления принципа справедливости предлагается аналогичным образом учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы во время военного положения при условии, если их близкие родственники погибли или пропали без вести", - говорится в объяснительной записке.

В Украине разрешили досрочно увольняться со службы определенной категории военных (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Кто еще может уволиться досрочно

Военнослужащие, служащие по контракту и проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, могут уволиться по следующим основаниям: