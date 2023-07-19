Ще одна категорія українців може отримати звільнення від служби: кого стосується новий закон

В Україні з'явилася ще одна категорія військовозобов'язаних, які можуть достроково звільнитися зі служби. Відповідний законопроєкт уже підписав президент.

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Кого звільнили від служби достроково

Відповідно до законопроєкту №8009 в Україні розширили перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Тепер ті особи, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, отримують відстрочку від загальної мобілізації.

Цей законопроєкт враховує й військовослужбовців, які вже виконують свій обов'язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

"Задля відновлення принципу справедливості, пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти", - йдеться в пояснювальній записці.

В Україні дозволили достроково звільнятися зі служби певній категорії військових (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Хто ще може звільнитися достроково

Військовослужбовці, які служать за контрактом та які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть звільнитися за таких підстав: