Ще одна категорія українців може отримати звільнення від служби: кого стосується новий закон
В Україні з'явилася ще одна категорія військовозобов'язаних, які можуть достроково звільнитися зі служби. Відповідний законопроєкт уже підписав президент.
Кого торкнулися зміни - читайте нижче в матеріалі Styler.
Кого звільнили від служби достроково
Відповідно до законопроєкту №8009 в Україні розширили перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Тепер ті особи, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, отримують відстрочку від загальної мобілізації.
Цей законопроєкт враховує й військовослужбовців, які вже виконують свій обов'язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
"Задля відновлення принципу справедливості, пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби під час воєнного стану за умови, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти", - йдеться в пояснювальній записці.
В Україні дозволили достроково звільнятися зі служби певній категорії військових (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Хто ще може звільнитися достроково
Військовослужбовці, які служать за контрактом та які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть звільнитися за таких підстав:
- досягнення граничного віку перебування на військовій службі
- наявність висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання
- самостійне виховання дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років
- виховання дитини з певними важкими ураженнями та хворобами, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади
- необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я
- наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи
- необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною
- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи
- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд
- вагітність військовослужбовця-жінки
- перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку
Раніше ми розповідали, кого з українців примусово мобілізують за законом.
Читайте також, чи можуть призвати на військову службу, якщо не дозволяє релігія.