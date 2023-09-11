Еще один фонд объявил о выдаче украинцам продуктовых наборов: как подать заявку

Еще один благотворительный фонд открыл регистрацию на бесплатные продуктовые наборы и средства гигиены для пострадавших от войны украинцев. Помощь оказывают в Днепре.

О том, как подать заявку на получение помощи, читайте ниже.

Для получения благотворительной помощи людям, соответствующим вышеуказанным критериям, необходимо заполнить и отправить заявку по этой ссылке .

В фонде отмечают, что помощь оказывают как переселенцам, так и местным семьям.

Молодежное движение "Будь вільним" помогает украинским семьям, зарегистрированным в Днепропетровской области. Помощь оказывают, если это:

Ранее мы писали о том, что безработные украинцы могут получать по 6 600 грн пособия - детали.

Читайте также о том, что семьи с детьми могут получить помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены.