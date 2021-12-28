"Щастя є": Поплавський представив свою життєву філософію у новому кліпі

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський порадував шанувальників новим відеокліпом. Він представив життєствердну роботу "Щастя є", в якій відобразив свої цінності та життєву філософію.

"Пісня "Щастя є" - це моя життєва філософія. Щастя - жити, любити, займатися улюбленою справою, вірити в себе, мріяти, творити, досягати поставленої мети, пам'ятати своє коріння і творити добро. Щастя - це любов до мами, любов до батька, любов до жінки, любов до дітей, любов до онуків, любов до України. Потрібно любити людей, любити життя, радіти життю!" – сказав Михайло Поплавський.

Режисером відео стала Олена Вінярська, яка зняла для Поплавського вже кілька кліпів як яскравих, епатажних, так і зворушливих, ліричних.

У новій роботі за допомогою відсилань до біографії Михайла Михайловича, символів та червоно-білої стилістики вона відобразила його цінності та життєву філософію.

"Щастя в тому, що було, що є і що буде. Кожен день треба проживати гідно. Тому потрібно думати, як прожити життя так, щоб залишити добрий слід на землі. Головний посил пісні - ким ми будемо - залежить тільки від нас!" - зазначила Олена Вінярська.

Михайло Поплавський, який привчив глядача до несподіваних проявів у кожному новому кліпі, постав у двох стильних образах. Спочатку він з'явився у розкішному червоно-срібному костюмі у паєтках, саме в ньому він віртуозно зіграв на барабанах. Також козиряв у яскравому костюмі «червоний пітон», в якому музиціював на червоному роялі із золотим напиленням. Як завжди, у кліпі Поплавського оточують сексуальні красуні. До речі, одну з головних ролей – розкішної блондинки - виконала невістка Михайла Михайловича Аліна Поплавська.

У зйомках кліпу використовували сучасні світові технології LED cube, VR-технології, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіка.

Першими новий кліп Поплавського оцінили його студенти, колеги та зіркові друзі Павло Зібров, М'ята, Віталій Борисюк, Ольга Сумська, котра знімалася в одному з перших кліпів юного орла.

"Це неймовірний, енергетичний, життєстверджуючий кліп. Я отримала естетичне задоволення від картинки, від того, наскільки віртуозно все зроблено, як молодо виглядає Михайло Поплавський. Це просто свято життя", – сказала Ольга Сумська.

"Це чудова робота! Стільки енергії, правдивості та драйву. Можна всім нам сказати, що щастя є ! Стильна та чуттєва, з глибоким змістом та неперевершеною картинкою. Ще додам, що Михайло Михайлович - супербарабанщик. Тут драйв йде з першої секунди і Поплавський співає як справжній рок-співак", - наголосив Павло Зібров.

Як зізнався Михайло Поплавський, його секрет щастя досить простий – він у коханні та оптимізмі.

"Все залежить лише від нас самих. Живіть, любіть, творіть і перемагайте! Насолоджуйтесь життям щодня! Вірте в себе, ставте цілі та досягайте нових висот. Сприймайте негаразди та поразки як досвід. Будьте оптимістами. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі", - каже Поплавський і додає, що сам ніколи в житті не страждав на депресію. Йому просто ніколи - щойно закінчує один проєкт, відразу починає працювати над наступним. А творчих ідей у ​​Поплавського ще щонайменше на сто років.