Счастливый цвет месяца: какой маникюр привлечет деньги и любовь в феврале

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре или же просто поставить на заставку в телефоне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в феврале 2025 года, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.

Какой счастливый цвет в феврале 2025

В феврале 2025 года цвет, который будет ассоциироваться с удачей, деньгами и любовью, - это фиолетовый. Он считается символом гармонии и духовной силы, а также привлекает благосостояние и успех в личных отношениях. В этом месяце фиолетовый маникюр может стать отличным выбором для тех, кто хочет притянуть удачу и любовь.

"Каждый месяц есть наиболее выигрышный цвет, который подпитывает и раскрывает финансовый поток, способствует везению, успеху, поступлениям. И вообще будет способствовать улучшению дел. И в феврале этот цвет - фиолетовый. Поэтому купите себе что-то из одежды, окружайте себя такими вещами. Для девушек все просто – используйте этот цвет в маникюре", - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Фиолетовый маникюр - варианты дизайнов

Фиолетовый градиент - плавный переход от светлого фиолетового к темному. Это будет не только красиво, но и символизировать гармонию и баланс.



Необычный дизайн с фиолетовым (фото: instagram.com/overglowedit)

Геометрический дизайн с золотыми акцентами - золотой цвет прекрасно сочетается с фиолетовым, привлекая богатство и удачу. Вы можете добавить золотые линии, точки или небольшие элементы, такие как звездочки или сердечки.

Маникюр с лавандовыми и сиреневыми оттенками - более мягкие, но также очень красивые оттенки, которые создают атмосферу любви и уюта.



Лавандовый оттенок (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Глиттер и стразы - блеск и сияние всегда ассоциируются с удачей и изобилием, особенно если добавить несколько камней или блесток в сочетании с фиолетовыми и серебристыми оттенками.