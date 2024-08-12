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Счастливчики недели. Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост

Понедельник 12 августа 2024 20:04
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Счастливчики недели. Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост Каким знакам Зодиака повезет на этой неделе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители трех знаков Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Они стали главными счастливчиками и получат возможность добиться всего, о чем мечтают.

Какие знаки Зодиака забудут о проблемах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Весы

Вас ждут большие достижения. Вы сможете воплотить в жизнь свои мечты, если заручитесь поддержкой и найдете тех, кто сможет помочь не только на словах. Конечно, можно полагаться лишь на себя, но командная работа приносит куда больше плодов.

Посвятите эту неделю закрытию "гештальтов". Сделайте все, о чем давно думали. Не стоит бояться критики или осуждения, ведь весь негатив не имеет к вам никого отношения.

Рыбы

В вашей жизни начнутся судьбоносные события. Эта неделя поможет вам трансформироваться и "переродиться". Уделите время всем сферам своей жизни, найдите причину неудач, вы сможете ее искоренить.

Звезды указывают на то, что в скором времени вы добьетесь небывалого успеха. Однако для этого нужно прислушиваться к интуиции и не жертвовать своими принципами. Помните, что для вас по-настоящему важно.

Козерог

До конца этой недели вы можете получить неожиданные новости. В какой-то момент все кардинально изменится. Вы поймете, что жизнь начала наполняться счастьем, также вас ждет время грандиозного личностного роста.

Не бойтесь своих амбиций, все получится. Также не стоит забывать о романтике, сделайте первый шаг, если рядом с вами есть тот человек, к которому вы испытываете нежные чувства.

Напомним, ранее уже появился Таро-гороскоп на неделю.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат подарки от Вселенной.

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