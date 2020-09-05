Шашлик не можна суміщати з цим алкоголем: наслідки непередбачувані

Шашлик погано поєднується з деякими алкогольними напоями (фото: pixabay)

Який алкоголь абсолютно не підходить до шашлику, приготованому на мангалі

Вибір алкоголю до шашлику, як виявилося, справа не така вже проста і вимагає певних знань і навичок. Фахівці кажуть, що наслідки від неправильно підібраного алкоголю до м'яса можуть бути непередбачуваними - аж до зіпсованого відпочинку.

Знавці поділилися цікавою тонкістю - чим специфічніше у м'яса запах, тим пахучіше повинен бути алкоголь. Крім того, неправильно думати, що страва з м'яса передбачає тільки міцні спиртні напої. Також варто враховувати, яка компанія. Якщо зібралася жіноча компанія, то сильний алкоголь, найчастіше буде недоречний. Про це пише zatusim.com.

"Пам'ятайте про те, що крім звичного пива, горілки, коньяку і вина існує чимало цікавих рецептів коктейлів і слабоалкогольних напоїв, які можна подати і як аперитив, і безпосередньо до м'яса", - говорять експерти.

Шашлик з курки

До цього м'яса якомога краще підійде вино. З цілою куркою, засмаженою на мангалі або рожні, буде поєднуватися молоде вино середньої солодкості. Але воно має бути без сильно вираженого аромату. Щодо міцності, ідеально підійде "середній" напій - не дуже міцний, але і не легкий.

До курки, смаженої шматочками, підійде рожеве солодке вино без сильного запаху. А краще, якщо таке вино буде молодим і дуже слабким. Такий шашлик виходить на порядок сухішим, запивати треба багато, тому міцні напої до нього подавати не можна - інакше є ризик перебрати.

Шашлик з баранини

Якщо вирішили засмажити на рожні цілого молодого баранчика або приготувати баранину великим шматком, ідеально підійде в якості напою кріплене червоне вино. Специфічний запах такого м'яса ідеально поєднується з міцним вином.

Крім того, в маринад можна додати вино, щоб приглушити запах. Тоді це ж вино потрібно подати і до шашлику.

Враховуючи, що будь-яка баранина дуже жирна, до неї подають досить міцний алкоголь. Однак горілку подавати не можна, а ось коньяк підійде ідеально.

Шашлик зі свинини

Такий шашлик краще всього поєднується з чистою горілкою. А ось від ідеї подати настоянку або коньяк варто відмовитися. Бо свинина не володіє яскравим запахом, аромат спиртних напоїв може просто забити її смак.

Але враховуйте, що в цьому випадку спиртне виконує роль напою "для апетиту", і не подається у великих обсягах.

Якщо готуєте страву з поросяти або м'яса без жиру, подбайте про спиртне, яким можна буде запивати страву. Але водночас воно має бути міцним і без запаху, щоб не перебити смак страви і пом'якшити жирність. Можна під сухувату свинину подавати кріплене червоне вино, що має солодкий смак.

Шашлик з яловичини

Яловичина сухувата і не має яскраво вираженого смаку, тому до страви потрібно подавати напої з сильним ароматом, яких можна випити багато. Ідеально підходить під яловичину вермут. Ця ароматна настоянка на травах не надто міцна і її можна пити у великих обсягах.

Можна розглянути варіант настоянок на горілці, які зможуть підкреслити трохи слабкий смак смаженого м'яса. Головне, щоб такі напої не були надто міцними, але досить ароматними.

Шашлик з риби

Зазвичай до риби подається біле вино - сухе або напівсухе. Але й тут свої особливості. Все буде залежати від сорту, запаху риби, а також способи маринування і готування.

Насамперед, орієнтуйтеся на присмак маринаду. Якщо він дає кислинку, то алкоголь теж повинен мати схожий присмак. В цьому випадку ідеально підійде рожеве вино напівсолодкого виду, що не має яскравого запаху.

Раніше ми писали, який інгредієнт для маринаду зробить шашлик неймовірно соковитим.

Також повідомлялося, що шашлик категорично не можна смажити на деяких дровах, тому що це м'ясо буде несмачним.

До речі, деякі помилки можуть зіпсувати навіть шашлик з найкращого м'яса.