Шашлик на цих дровах буде ідеальним: не переплутайте!

Шашлик потрібно смажити на правильних дровах - тільки тоді страва буде ідеальною. А от помилки при виборі сировини для вугілля можуть зіпсувати смак м'яса. Важливо також враховувати, який розмір мангалу ви будете використовувати.

Які дрова вибрати для самого смачного шашлику, а від яких варто відмовитися - читайте в матеріалі Styler.

Для великого і глибокого мангала (на велику кількість шампурів) потрібно використовувати тверді сорти деревини. До таких відносяться береза, дуб, граб. Вугілля з них довго тліє і дає багато жару. Якщо ви використовуєте дуб, постійно стежте за м'ясом, щоб його не пересмажити, бо дуб дає велику тепловіддачу.

Фруктові дерева - абрикос, яблуня, вишня - відносяться до середньо твердих сортів деревини. Їх використовують для мангалів поменше. Але і для великого мангала вони підійдуть. Правда, в такому випадку дров потрібно більше, і м'ясо треба довше готувати.

Зазначимо, що хвойні дерева теж відносяться до середньо твердих. Але на них краще не смажити шашлик через смолу, яка осяде на м'ясі і додасть шашлику неприємної гіркоти в смаку.

М'які види деревини - вільха і осика - добре і швидко горять, при цьому залишаючи мало вугілля, а жару після прогорання не так і багато. Такі дрова рекомендується використовувати в маленьких і низьких мангалах для приготування невеликої кількості м'яса.

Раніше шеф-кухар порадив відразу класти максимальну кількість дров в мангал відразу. Інакше доведеться підкидати, через що вугілля прогорить нерівномірно.

Раніше ми писали, через яку помилку шашлик стане сухим і несмачним.