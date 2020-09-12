Шашлик буде зіпсовано через цю помилку: ніколи не допускайте її!

Як правильно готувати шашлик (фото: pixabay)

Шашлик легко зіпсувати цими помилками

Приготування шашлику потребує особливих знань і навичок. Але багато хто вважає, що достатньо взяти шматок хорошого свіжого м'яса, щоб насолодитися відпочинком на природі. У матеріалі Styler ми розповімо про найбільш типові помилки, а також розповімо маленьку хитрість, завдяки якій ви зможете стати "королем шашликів".

Шеф-кухар ресторану розповів, що вкрай важливо різати шашлик поперек волокон, щоб зберегти м'якість і соковитість м'яса.

Але й тут є нюанс. Молоду свинину і курятину ще можна порізати як доведеться, а от яловичину рекомендується - тільки поперек. Перерізані волокна втрачають жорсткість, і страва виходить м'якою.

Також при нарізці потрібно дотримуватися розміри - кожен шматочок повинен бути товщиною у два сірникові коробки (якщо їх скласти широкою плоскою стороною).

Менші шматки на мангалі висохнуть, а великі можуть здаватися добре прожареними зовні, а всередині - сирими.

Шеф-кухар поділився ще одним секретом: м'ясо не можна солити при замочуванні в маринад. Якщо додати сіль відразу, це буде сприяти витягуванню вологи.

Загрожує це тим, що навіть шашлик з найбільш м'якого м'яса залишиться сухим. Найкраще - додати сіль безпосередньо перед запіканням.

Раніше ми писали, з яким алкоголем не можна поєднувати шашлик, інакше наслідки будуть непередбачуваними.

Також експерти розповіли, які дрова зовсім не підходять для приготування шашлику, а які будуть ідеальними і поліпшать смак м'яса.