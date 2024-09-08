Шашлык из куриного филе и бекона, который можно приготовить даже дома: простой рецепт мясного блюда

Шашлык готовят не только из кусочков свинины, но и из курятины и даже из овощей. Кроме этого, приготовить шашлык из филе можно и дома, добавив для вкуса бекон и соус.

О том, как готовить шашлык из куриного филе и бекона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера "nisenitnitsia_"

Что нужно для улиток из куриного филе

Для приготовления шашлыка из филе и бекона нужны следующие продукты:

филе куриное - 400 г;

бекон - 250 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

соус барбекю - 3-4 ст. л.;

сухой чеснок - по вкусу;

паприка - по вкусу;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить шашлык из филе с беконом

Куриное филе необходимо промыть и нарезать на тоненькие, но широкие полоски - именно из них будут сворачиваться "улитки". Нарезное филе переложите в глубокую миску, присыпьте специями и залейте растительным маслом.

Можно использовать как готовую приправу (в этом случае количество соли можно уменьшить либо вообще не использовать этот ингредиент), либо создать смесь самостоятельно - из паприки, перца, соли и сухого чеснока.

Тщательно перемешайте филе с приправой, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Оставьте курицу мариноваться примерно на 30 минут.

Через 10 минут необходимо замочить деревянные шпажки, на которых, как на шампурах, будут готовиться "улитки" из филе. То есть залить шпажки водой необходимо на 20 минут.

Это рекомендуют делать по нескольким причинам - для того, чтобы шпажки не пригорали, а мясо не прилипло к древесине. Другая причина - чтобы древесина не впитала весь сок из мяса и шашлык остался сочным.

Бекон лучше выбирать уже нарезанный - размера такого кусочка достаточно, чтобы свернуть из него и филе "улитка".

Когда мясо замаринуется, на кусочек бекона выложите филе и сверните "улитку" - курятина должна быть внутри. Осторожно насадите улитки на шпажки, а затем переложите шашлык на противень, застеленный пергаментом.

Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте шашлыки соусом барбекю, после чего выпекайте шашлык в течение 20-30 минут до готовности мяса.