Проще не бывает: рецепт "ленивых" вареников с картофелем

Ленивые картофельные вареники, похожие на клецки - идеальный вариант для тех, кто обожает это блюдо национальной кухни, однако не любит длительный процесс лепки. В то же время готовить ленивые картофельные вареники довольно быстро.

О том, как готовить "ленивые" вареники с картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Что нужно для "ленивых" вареников

Для того чтобы приготовить "ленивые" вареники с картофелем, нужны следующие продукты:

картофель - 300 г;

яйца - 1 шт.;

мука - 100 г;

сливочное масло - 15 г;

соль - 1 ч. л.;

перец - по вкусу.

Как готовить "ленивые" картофельные вареники

Несмотря на то, что большее распространение получили сладкие ленивые вареники с творогом, такое блюдо можно приготовить с картофелем.

Сначала нужно сделать основу из картофельного пюре. Для этого картофель нужно помыть, обязательно очистить от кожуры и отварить до готовности.

Лучше брать старый картофель или снимать кожуру даже с молодого картофеля после отваривания - она может давать не слишком приятный горьковатый привкус.

Или же можно приготовить картофель в мундире, а затем почистить его и перетолочь на пюре.

Как готовить тесто для ленивых вареников с картофелем (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Подождите, пока картофельное пюре остынет, добавьте соль и перец по вкусу. Затем разбейте в картофель яйцо и тщательно перемешайте массу.

После этого, чтобы тесто было эластичным, всыпьте муку в несколько этапов, каждый раз перемешивая массу. Сначала тесто можно перемешивать вилкой, а затем, как обычно, руками, присыпав рабочую поверхность мукой.

Готовое тесто для ленивых вареников с картофелем (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

До того как сформовать из теста вареники, поставьте на огонь кастрюлю с водой. Воды советуют наливать больше половины посуды.

Разрежьте тесто на части и раскатайте каждую колбаску. Разрежьте колбаску на одинаковые по размеру кусочки. Чтобы ленивые вареники были хороши, сформуйте из каждого маленького кусочка шарик, а затем слегка сплюсните его пальцами.

Как лепить ленивые вареники с картофелем (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Когда вода закипит, всыпьте 1 ч. л. соли и осторожно вбросьте вареники. Проварите их в течение 3-5 минут - за это время они должны сплыть на поверхность и немного увеличиться.

Готовые ленивые вареники с картофелем полейте растопленным сливочным маслом. Также подавать вареники можно со сметаной или грибным соусом.