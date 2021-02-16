Шарія підозрюють у держзраді: чим відомий скандальний блогер

Зазначається, що підозру оголошено під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження за двома статтями кримінального кодексу: держзрада (ч. 1 ст. 111) і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 1 ст. 161).

"Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо", - розповіли в спецслужбі.

Повідомляється, що докази слідства підтверджені рядом експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю і виступах Шарія "є факти його підривної діяльності проти України".

Біографія Шарія, гучні скандали та кримінальні справи

42-річний Анатолій Шарій вже давно фігурує в низці гучних скандалів. Колишній журналіст, а нині лідер політичної партії "Партія Шарія", у своєму YouTube-каналі та в ефірах росЗМІ ретранслює тези Кремля щодо України і пропаганду, дискредитував українські державні символи, публікував фейкові дані, що ганьблять українську армію.

Журналіст Сергій Іванов влітку 2020 року викладав в своєму Facebook скріни з публікаціями Анатолія Шарія з вихваляння Гітлера, газових камер, закликами до знищення нацменшин і гомосексуалів. Іванов також розповідав про зв'язки Анатолія Шарія з німецькою неонацистською партією "Альтернатива для Німеччини", яка відома своєю підтримкою зовнішньополітичного курсу президента РФ Володимира Путіна.

За даними СБУ, свої відео Шарій створює для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.

Анатолій Шарій з Ольгою Скабєєвою під час репортажу для телеканалу Росія-1 в 2017 році (фото: scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.net)

Анатолій Шарій народився в Києві 20 серпня 1978 року. У підліткові роки, за його ж зізнанням в одному з інтерв'ю, займався шахрайством і часто затримувався правоохоронцями. Потім захопився азартними іграми, через цю пристрасть виносив речі з дому і здавав їх в ломбард.

За його словами, отримав військову освіту в інституті розвідки при Київському танковому інженерно-технічному училищі.

Працював у ряді українських ЗМІ.

Був активістом гомофобної організації "Любов проти гомосексуалізму".

Стрілянина в McDonalds і втеча з України

У Києві в 2011 році Шарій напав на відвідувача ресторану McDonalds, вистріливши в нього з пістолета, через що проти блогера було відкрито кримінальне провадження в Україні про замах на життя людини.

Відео: Анатолій Шарій влаштував стрілянину в київському Макдональдсі

Щоб уникнути покарання, Шарій у 2012-му втік з України (за чужим паспортом поїхавши до Москви, а звідти - в Нідерланди), і відтоді став проживати в одній з країн ЄС. Того ж року він отримав статус політичного біженця" в Литві.

16 липня 2013 Шарія був заарештований у Нідерландах за запитом української влади. Втім, 18 липня суд Нідерландів відмовив в екстрадиції.

З січня 2012 року Шарій перебував у карному розшуку в Україні по двох справах, пов'язаних із замахом на життя іншої людини в ресторані McDonalds, проте в 2019-2020 роки його раптом зняли з розшуку по обох справах.

Шарій у політиці

В 2019 році Анатолій Шарій заснував власну партію "Партія Шарія". Вирішив взяти участь у парламентських виборах 2019 року, хоча не проживав в Україні останні 5 років (як того вимагає законодавство).

Його партія брала участь у виборчих кампаніях на місцевих виборах восени 2020-го.

Шанувальники Анатолія Шарія в Україні час від часу влаштовували "хайпові" мітинги, які часто закінчувалися горами сміття, а також і бійками, позаяк проукраїнські активісти нерідко приходили "поспілкуватися" з прихильниками скандального блогера.

Висловлювання Шарія про українців, Майдані і погляди на війну на Донбасі

Серед інших "наїздів" на громадян України, які Шарій озвучував у своїх YouTube-блогах, особливо грубо і образливо він висловлювався на адресу жителів Західної України, називаючи їх "полукровками... четверокровками", і розповідав, який він насправді "українець".

Видео: facebook.com/news24ukraine

Після Євромайдану Шарій почав позиціювати себе як "медіаексперт" і "борець з українською пропагандою".

Під час активної фази бойових дій на Донбасі у 2014 році Шарій активно поширював брехню про війну і систематично маніпулював, видаючи російську військову техніку за українську.,про що йшлося в матеріалі "Детектор Медіа". Також він заперечував факти участі російських безпілотників у війні проти України. Ці дані були систематизовані Українським мілітарним порталом.

Відео: СБУ оголосила про підозру скандальному блогеру Шарію

Справа про відмивання грошей

Влітку 2020 року український журналіст Сергій Іванов провів розслідування і з'ясував, що партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність.

Державна фіскальна служба України викликала Шарія на допит у справі про відмивання грошей в якості свідка. Блогер повертатися в Україну не побажав.

Відео: Журналісти показали, як партія Шарія відмиває гроші

Вілла Шарія в Іспанії

За даними "Слідство.Інфо", у серпні 2019 року Анатолій Шарій став власником будинку площею 230 квадратних метрів на березі моря в місті Рода-де-Бара в Каталонії, Іспанія, вартістю близько мільйона євро.

Цю інформацію видання отримало з іспанської майнового реєстру.

У своїй декларації про доходи Шарій не згадав цю віллу.

У Анатолія Шарія знайшли віллу в Іспанії за мільйон євро (фото: slidstvo.info)