Шария подозревают в госизмене: чем известен скандальный блогер

Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).

"В частности, по последней статье, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и тому подобное", - рассказали в спецслужбе.

Сообщается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария "имеются факты его подрывной деятельности против Украины".

Биография Шария, громкие скандалы и уголовные дела

42-летний Анатолий Шарий уже давно фигурирует в ряде громких скандалов. Бывший журналист, а ныне лидер политической партии "Партия Шария", в своем YouTube-канале и в эфирах росСМИ ретранслирует тезы Кремля в отношении Украины и пропаганду, дискредитировал украинские государственные символы, публиковал фейковые данные, очерняющие украинскую армию.

Журналист Сергей Иванов летом 2020 года выкладывал в своем Facebook скрины с публикациями Анатолия Шария с восхвалениями Гитлера, газовых камеры, призывами к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов. Иванов также рассказывал о связи Анатолия Шария с немецкой неонацистской партией "Альтернатива для Германии", которая известна своей поддержкой внешнеполитического курса президента РФ Владимира Путина.

По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

Анатолий Шарий с Ольгой Скабеевой во время репортажа для телеканала Россия-1 в 2017 году (фото: scontent.fhel6-1.fna.fbcdn.net)

Анатолий Шарий родился в Киеве 20 августа 1978 года. В подростковые годы, по его же признаниям в одном из интервью, занимался мошенничеством и часто задерживался правоохранителями. Затем сильно увлекся азартными играми, из-за этой страсти выносил вещи из дома и сдавал их в ломбард.

По его словам, получил военное образование в институте разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище.

Работал в ряде украинских СМИ.

Был активистом гомофобной организации "Любовь против гомосексуализма".

Стрельба в McDonalds и побег из Украины

В Киеве в 2011 году Шарий напал на посетителя ресторана McDonalds, выстрелив в него из пистолета, из-за чего против блогера было открыто уголовное производство в Украине о покушении на жизнь человека.

Видео: Анатолий Шарий устроил стрельбу в киевском Макдональдсе

Чтобы избежать наказания, Шарий в 2012-м бежал из Украины (по чужому паспорту уехав в Москву, а оттуда - в Нидерланды), и с тех пор стал проживать в одной из стран ЕС. В тот же году он получил статус "политического беженца" в Литве.

16 июля 2013 Шария был арестован в Нидерландах по запросу украинской власти. Впрочем, 18 июля суд Нидерландов отказал в экстрадиции.

С января 2012 года Шарий находился в уголовном розыске в Украине по двум делам, связанным с покушением на жизнь другого человека в ресторане McDonalds, однако в 2019-2020 годах его вдруг сняли с розыска по обоим делам.

Шарий в политике

В 2019 году Анатолий Шарий основал собственную партию "Партия Шария". Решил принять участие в парламентских выборах 2019 года, хотя не проживал в Украине последние 5 лет (как того требует законодательство).

Его партия принимала участие в избирательных кампаниях на местных выборах осенью 2020-го.

Поклонники Анатолия Шария в Украине время от времени устраивали "хайповые" митинги, которые часто заканчивались горами мусора, а также и драками, так как проукраинские активисты нередко приходили "пообщаться" с приверженцами скандального блогера.

Высказывания Шария об украинцах, Майдане и взгляды на войну на Донбассе

Среди других "наездов" на граждан Украины, которые Шарий озвучивал в своих YouTube-блогах, особо грубо и оскорбительно он высказывался в адрес жителей Западной Украины, называя их "полукровками... четверокровками", и рассказывал, какой на самом деле он "украинец".

Видео: facebook.com/news24ukraine

После Евромайдана Шарий начал позиционировать себя как "медиаэксперт" и "борец с украинской пропагандой".

Во время активной фазы боевых действий на Донбассе в 2014 году Шарий активно распространял ложь о войне и систематически манипулировал, выдавая российскую военную технику за украинскую, о чем говорилось в материале "Детектор Медиа". Также он отрицал факты участия российских беспилотников в войне против Украины. Эти данные были систематизированы Украинский милитарным порталом.

Видео: СБУ объявила о подозрении скандальному блогеру Шарию

Дело об отмывании денег

Летом 2020 года украинский журналист Сергей Иванов провел расследование и выяснил, что партия Шария легализует деньги по схеме добровольных взносов, подставляя "благодетелей" под уголовную ответственность.

Государственная фискальная служба Украины вызвала Шария на допрос по делу об отмывании денег в качестве свидетеля. Блогер возвращаться в Украину не пожелал.

Видео: Журналисты показали, как партия Шария отмывает деньги

Вилла Шария в Испании

По данным "Слідство.Інфо", в августе 2019 года Анатолий Шарий стал владельцем дома площадью 230 квадратных метров на берегу моря в городе Рода-де-Бара в Каталонии, Испания, стоимостью около миллиона евро.

Эту информацию издание получило из испанского имущественного реестра.

В своей декларации о доходах Шарий не упомянул данную виллу.

У Анатолия Шария нашли виллу в Испании за миллион евро (фото: slidstvo.info)