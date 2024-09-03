Для поклонников "Эмили в Париже". Легкие фильмы и сериалы с похожим сюжетом, которые стоит посмотреть

"Джинни и Джорджия"

Сериал имеет два сезона, и в центре сюжета оказывается решительная героиня по имени Джорджия. Она принимает решение вместе со своими детьми, Джинни и Остином, переехать на север, однако этот путь перемен будет для них нелегким, ведь их ждут новые преграды. Удастся ли героям преодолеть трудности и остаться верными себе?

"План "Случайная связь"

Эта история состоит из трех сезонов, и рассказывает зрителю о парижанке Эльзе, которая в определенный момент своей жизни зацикливается на бывшем. Подруги приходят на помощь и решают спасти ее. Для этого они нанимают мужчину из эскорта, чтобы тот помог Эльзе забыть прошлое. Но план начинает действовать несколько иначе - настолько хорошо, что подруги даже сами такого не ожидали.

"Идеальное сочетание"

Фильм продолжительностью почти два часа рассказывает о менеджере из Лос-Анджелеса, которая начинает работать на ферме в Австралии. Там она знакомится с довольно загадочным и суровым местным жителем, и между ними начинает возникать их общая история. А все начиналось с того, что героиня приняла решение пойти на эту работу, чтобы завоевать расположение важного для себя клиента.

"Я никогда не…"

Сериал из четырех сезонов рассказывает историю девушки-подростка, имеющую индийское происхождение. Она больше всего хочет стать популярной, однако, учитывая ее круг общения, семью, собственные сомнения и чувства, эта задача не кажется ей такой легкой, а потому героине придется столкнуться со своими страхами, чтобы понять, что ей действительно нужно.

"Girls5eva"

Cитком рассказывает об участницах известной в 90-х группе, которые получили популярность благодаря своему одному хиту. Они планируют возвратиться на сцену. Героини ищут интересные, забавные и нестандартные решения, переживая вместе с этим личные и семейные проблемы, а также - все радости и печали кризиса среднего возраста. Сериал состоит из трех сезонов.