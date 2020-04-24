Шанс вижити 1 з 10: вчені шокували відкриттям про коронавірус

Коронавірус COVID-19 дуже небезпечний (колаж РБК-Україна)

Коронавірус швидко, і часто непомітно, вражає легені людини

Коронавірус COVID-19 може швидко переходити з середнього стану у важкий, викликаючи серйозні ураження легенів пацієнта. Деяких хворих доводиться підключати до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), але шанси вижити після таких крайніх заходів дуже малі.

До такого висновку прийшли вчені з США, пише видання Bloomberg. У масштабному дослідженні вивчалися дані понад 2600 пацієнтів. З'ясувалося, що рівень смертності пацієнтів, підключених до ШВЛ, вкрай високий - 88%. Тобто, за приблизними підрахунками, виживає тільки 1 з 10 таких важких хворих.

В дослідженні Американської медичної асоціації був охоплений період з 1 березня по 4 квітня в 12 лікарнях Нью-Йорка і Лонг-Айленда. Вчені прийшли до висновку, що чим старший пацієнт, підключений до апарату ШВЛ, тим менше у нього шансів. Лише 3% людей після 65 років змогли вийти з такого стану.

Оскільки лікарі не мають інших ліків, ШВЛ - найпоширеніший спосіб інтенсивної терапії при коронавірусі. Але після такого дослідження, лікарі починають сумніватися в його дієвості і продовжують шукати інші методи.

З усім тим, вчені кажуть, що якісь кардинальні рішення приймати рано. Адже досліджувати зворотне - немає можливості. Тобто, те який рівень смертності був би, якби пацієнтів не підключали до апарату.

"Ми повідомляємо тільки про спостереження в цьому звіті", - сказала Карина Девідсон, старший віцепрезидент з досліджень в Northwell Health.

В Україні згодні з американцями в тому, що потрібно шукати альтернативу ШВЛ. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на результати досліджень, уточнивши, що в Україні виживаність на ШВЛ буде ще нижчою.

"Я завжди наполягала на тому, що треба розробляти ефективні заходи терапії, що запобігають термінальним станам, а не акцентувати увагу виключно на апаратах ШВЛ, тим більше, що в регіонах часто і заінтубувати нікому, бо гострий дефіцит кадрів", - написала Голубовська в соцмережах.

Раніше ми писали, що лікар з Нью-Йорка розповів, чому COVID-пневмонію називають "тихою" і як вчасно її розпізнати.