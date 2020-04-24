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Шанс выжить 1 из 10: ученые шокировали открытием про коронавирус

STYLERКоронавирус    24.04.2020 - 15:11
Шанс выжить 1 из 10: ученые шокировали открытием про коронавирус
Коронавирус COVID-19 очень опасен (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус быстро, и часто незаметно, поражает легкие человека

Коронавирус COVID-19 может быстро переходить из среднего состояния в тяжелое, вызывая серьезные поражения легких пациента. Некоторых заболевших приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но шансы выжить после таких крайних мер очень малы.

К такому выводу пришли ученые из США, пишет издание Bloomberg. В масштабном исследовании изучались данные более 2600 пациентов. Выяснилось, что уровень смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, крайне высокий - 88%. То есть, по грубым подсчетам, выживает только 1 из 10 таких тяжелых больных.

В исследовании Американской медицинской ассоциации был охвачен период с 1 марта по 4 апреля в 12 больницах Нью-Йорка и Лонг-Айленда. Ученые пришли также к выводу, что чем старше пациент, подключенный к аппарату ИВЛ, тем меньше у него шансов. Лишь 3% людей после 65 лет смогли выйти из такого состояния.

Поскольку врачи не имеют других лекарств, ИВЛ - самый распространенный способ интенсивной терапии при коронавирусе. Но после такого исследования, врачи начинают сомневаться в его действенности и продолжают искать другие методы.

Тем не менее, ученые говорят, что какие-либо кардинальные решения принимать рано. Ведь исследовать обратное - нет возможности. То есть, то какой уровень смертности был бы, если бы пациентов не подключали к аппарату.

"Мы сообщаем только о наблюдениях в этом отчете", - сказала Карина Дэвидсон, старший вице-президент по исследованиям в Northwell Health.

В Украине согласны с американцами в том, что нужно искать альтернативу ИВЛ. Врач-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на результаты исследований, уточнив, что в Украине выживаемость на ИВЛ будет еще ниже.

"Я всегда настаивала на том, что надо разрабатывать эффективные меры терапии, предотвращающие терминальные состояния, а не акцентировать внимание исключительно на аппаратах ИВЛ, тем более, что в регионах часто и заинтубировать некому, ибо острый дефицит кадров", - написала Голубовская в соцсетях.

Ранее мы писали, что врач из Нью-Йорка рассказал, почему COVID-пневмонию называют "тихой" и как вовремя ее распознать.

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