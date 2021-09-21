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Шахтар - Динамо: букмекери назвали переможця матчу за Суперкубок України

Автор: Роман Мирончук

Завтра, 22 вересня, на НСК "Олімпійський" пройде матч за Суперкубок України. За трофей боротимуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси на перемогу обох команд.

Які приймаються ставки напередодні гри, і який прогноз аналітиків на результат матчу - читайте в матеріалі нижче.

Так, букмекери вважають, що поєдинок виграє "Динамо". На перемогу київської команди в основний час йде коефіцієнт 2.60, а на перемогу "Шахтаря" - 2.65.

На прохід коефіцієнт наступні:

  • "Шахтар" - 1.91
  • "Динамо" - 1.89

Скріншот

Де дивитися матч

Футбольний поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1", а також сервіс "OLL TV!". Початок гри о 21:00.

Зазначимо, спочатку даний матч повинен був відбутися 24 липня, але його перенесли на 22 вересня з ініціативи клубів. У цьому сезоні "Шахтар" і "Динамо" ще не грали один проти одного.

Нагадаємо, під Львовом футбольний матч перетворився в епічне побоїще. Інцидент стався на грі другої ліги Перемишлянського району між командами "Долина" з села Недилиська та "Золота Липа" з села Чемеринці.

Ми також писали про те, що під Тернополем під час гри раптово помер 29-річний футболіст Андрій Герасимчук.

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