Згорів за місяць: Сергій Притула розповів про трагедію в сім'ї

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула захоплюється мужністю журналістки Яніни Соколової

Сергій Притула розповів про трагедію, яка сталася в його родині. Український телеведучий поділився спогадами про смерть батька від раку. А також на своїй Facebook-сторінці він розповів про відверту розмову з Яніною Соколовою.

За словами Сергія Притули, його батько "згорів" дуже швидко - буквально за місяць. Шоумен розповів, що тато скаржився на болі в спині і кашель, але до останнього відкладав обстеження. Коли ж дізналися, було надто пізно.

Ведучий поділився спогадами про мужність свого батька, який напередодні смерті покликав Сергія і його брата, поділився життєвими настановами і попросив дбати про маму.

"За три дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом!" - згадує Притула.

Сергій пише, що свого десятирічного сина виховує, опираючись на багато тез із тієї розмови з татом.

Притула каже, що захоплюється силою і відвагою журналістки Яніни Соколової, яка нещодавно поборола рак. У своїй публікації він пише про те, що Яніна, як і його тато, не розкисла, не виплюхнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об'єктом для співчуття.

Сергія Притула з Яніною Соколовою (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"Як вона сказала при зустрічі: "Сєрий, я тра*нула рак. І зараз я хочу усім розказати, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі", - ділиться спогадами про зустріч з Соколовою Притула.

Притула підтримав Соколову і розповів про смерть батька від раку (скрін: facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, в мережі згадали всі дошкульні жарти Сергія Притули, які він раніше відпускав у бік Святослава Вакарчука.

Раніше ми також писали про те, що відома телеведуча заматюкалася у прямому ефірі, коли обговорювала з Євгеном Кошовим Святослава Вакарчука.