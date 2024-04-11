Сезон в разгаре: владельцы этих транспортов должны соблюдать 6 правил

Детали инцидента

Недавно экипаж патрульных на автодороге М-19 в селе Копачевка во время действия комендантского часа заметил велосипедиста. Человек лежал на дороге и находился в сильном состоянии опьянения.

Патрульные подвели его и сопровождали к дому, а также обеспечили подручными светоотражающими элементами.

Какие правила нужно соблюдать

Украинцам напомнили простые правила, которые нужно соблюдать:

всегда использовать личные средства безопасности (шлем, наколенники и налокотники)

одевать жилет или отмечать фликерами, чтобы быть более заметным на дороге

заблаговременно показывать смену движения другим участникам дорожного движения

соблюдать требования знаков, разметки и сигналов светофора

во время движения держаться крайней правой стороны дороги

не садиться за руль двухколесного в состоянии опьянения

"Велосипедисты не пренебрегайте правилами дорожного движения и будьте осторожны на дороге", - говорится в сообщении.

Добавим, что двигаться на велосипеде на дороге разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Дети до 14 лет могут ездить только в парках и скверах.

Ответственность велосипедиста за нарушение ПДД

Если будет установлено, что велосипедист нарушил правила в состоянии алкогольного опьянения, штраф составляет 680 грн.

При создании велосипедистом аварийной ситуации штраф будет составлять уже 850 грн. Или применимо наказание в виде общественных работ на срок от 20 до 30 часов.

Также, если по вине велосипедиста возникнет ДТП и он "сбежит" с места, то может получить штраф в размере 3 400 или получение взыскания в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток.