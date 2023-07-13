Сезон малины в Украине: цены на ягоду снизились на 27%

В Украине фермеры сейчас продают малину в диапазоне 35-60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Почему упала цена

Главной причиной снижения цен является стремительное увеличение предложения местной ягоды на рынке и довольно низкий спрос на нее.

Специалисты говорят, что большинство фермеров уже отказываются от уборки малины, поскольку закупочные цены на нее уже упали до 35 грн/кг. Поэтому фермеры теряют интерес к этой ягоде, поскольку текущий диапазон цен на нее не покрывает даже расходы на сбор.

По подсчетам аналитиков, на сегодняшний день малина в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты говорят, если ситуация с темпами реализации данной ягоды не улучшится, то снижение ее стоимости будет продолжаться и дальше.

Какие цены в супермаркетах

В популярном супермаркете "Сільпо" сейчас на малину скидка, ее продают по 10,43 грн за 100 г.

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На такую популярную ягоду в Auchan также сейчас действует скидка. Сейчас ее можно приобрести по 29,90 грн за 250 г.

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В украинском супермаркете "Novus" цена на малину была 35,99 грн за 125 г. Однако сейчас ягоды нет в наличии.

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В супермаркете Varus цена на машину была 149,90 грн/кг.

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