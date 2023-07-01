Сезон уже не за горами. Сколько сейчас стоят арбузы и дыни в Украине

Будет ли урожай арбузов в этом году в Украине

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало рассказывает, что значительную часть арбузов выращивали именно в пострадавшей от воды Херсонской области.

"Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% общего объема производства этого вида агропродукции. Это значительная доля, но она может быть компенсирована путем импортных поставок", - объясняет эксперт в комментарии "24 канала".

Однако на урожай арбузов повлияли не только преступные действия оккупантов на территории Украины, но и погодные условия.

Для выращивания бахчевых нужно много солнца и тепла, а начало лета было далеко не таким. Поэтому многие первые всходы погибли.

"Для активного роста арбуза и дыни необходима минимальная температура +15°С ночью, а днем +25-30°С и выше. В этом году очень тяжело получаем всходы, они очень слабо развиваются. У тех, кто посеял арбуз рано, всходы погибли" , - рассказал агроном Игорь Сериков в комментарии "Юг. Today".

Сколько сейчас стоят арбузы и дыни в магазинах

Эксперты сходятся во мнении, что в этом году бахчевые будут стоить 35-40 гривен за килограмм.

А в самых популярных торговых сетях установлены следующие ценники:

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