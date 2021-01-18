Сейсмолог розповів, чому в Україні стало більше землетрусів: вони були завжди

Останнім часом в Україні стали фіксувати все більше землетрусів. Чи варто після цього хвилюватися українцям розповів завідувач відділом сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України Сергій Вербицький.

"З одного боку, це аномалія, а з іншого боку, як тільки почали розвиватися сейсмічні спостереження, розширюватися мережі, таких аномалій чомусь почало з'являтися досить багато. Тобто нібито статистично збільшилася кількість землетрусів. Це жарт", - повідомив Вербицький інтерв'ю "НВ".

За його словами, дійсно, в нашій країні почали реєструвати все більше підземних поштовхів.

"Але ми дійсно почали реєструвати більше малих землетрусів, які раніше не реєструвалися. І ось з'явилися землетруси і Львова, і у Новодністровську, і в Кривому Розі. Отже, такі землетруси, виявляється, є і на платформній частині України, хоча колись вважалося, що вона асейсмічна. Виявляється, це не так", - розповів сейсмолог.

Експерт пояснив, звідки виникають ці землетруси.

"Виявилося, що вони весь час були. Просто їх ніколи не фіксували, в статистику вони не входили. Але це тектоніка, це рух тектонічних плит, земля дихає, живе. Такі речі відбуваються весь час. Просто ми зараз стали це фіксувати. Хорватські землетруси теж є тектонічними. Рухається плита в Хорватії - значить, вона буде і тут десь рухатися. Хоча й прямо не скажеш, що вони пов'язані", - розповів фахівець.

Як ми раніше писали, синоптик розповіла, що Україну очікують сильні опади і сильні штормові явища,