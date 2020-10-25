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Замість сейфа: у Дніпрі придумали оригінальний спосіб зберігати бюлетені

Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі беллютени не помістилися в сейфи

Місцеві вибори, які проходять по всій країні 25 жовтня, не обходяться без курйозів. Приміром, у Дніпрі на виборчій дільниці на проспекті Драгоманова, 50, бюлетені замість сейфа помістили в каструлі.

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Це зробили так, тому що сейф виявився замалим для такої кількості бюлетенів. Про це розповіла голова дільничної виборчої комісії Людмила Волнянська, повідомляє "Суспільне".

Вона заявила, що на дільниці зареєстровано 1285 виборців, а це близько 5000 бюлетенів. При цьому вони діяли за інструкцією, згідно якої, бюлетені повинні бути поміщені в ємність, яка не горить.

За словами Волнянської, після того, як бюлетені привезли на дільницю, опечатали та здали під охорону поліції, їх перерахували і кількість зійшлася.

"В кімнаті сейф, 2 ємності і 2 поліцейських добу чергували", - розповіла голова ДВК №12129.

Нагадаємо, сьогодні регіональні Telegram-канали публікували безліч фото і відео, на яких видно, як кабінки для голосування спорудили просто з підручних матеріалів. При цьому в деяких місцях в кабінках навіть було темно, оскільки на виборчій дільниці не було світла.

Ми також писали про те, що в мережі показали правду про "опитування Зеленського". Один з активістів показав, як йому вдалося "поставити галочки" аж сім разів.

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