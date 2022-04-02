Так зараз виглядає Буча після навали окупантів: місто звільнено ЗСУ (відео)

Українські захисники повністю звільнили Бучу від російських загарбників . 31 березня увійде в історію міста, як день звільнення від окупантів.

У мережі з'явилися відео, на яких показано, як зараз виглядає місто після окупації.

Нижче на відео ви можете самі подивитися, чи можна називати російських солдатів людьми.

Ось так на іншому відео виглядає Буча.

Також показані наслідки боїв у Бучі на цьому ролику.