У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020

Перед кожним матчем Євро-2020, у якому брала участь збірна України, інтерес українців до седативних препаратів, зокрема до "Корвалолу" і "Валідолу", зростав.

Так, у червні усього було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів "Корвалол" і "Валідол", що вдвічі більше ніж у травні. При цьому в червні Google Trends зафіксували пік згадувань корвалолу 29.06 в день матчу між збірними України та Швеції.

Також в цей період зросли згадування за темами "серце" та "Валідол". Причиною цього є поняття "валідольний матч", популярне серед футбольних фанів. Воно означає напружену, видовищну гру з непередбачуваним результатом. Крім цього вболівальники використовують схожий термін - "валідольна перемога".

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%.

"В період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%. Минулого року в цей час навіть пандемія коронавірусу викликала менше хвилювань, аніж гра збірної України. Багатьом з нас без заспокійливого витримати стрес від матчів було неможливо! Україна дійшла до ¼, а наші хлопці стали героями наших спокійних сердець. Точно знаю, що у нашої збірної все ще попереду!" - написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.