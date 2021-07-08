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У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020

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Київ, Четвер 08 липня 2021 17:24
У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020 Фото: перед матчами збірної України на Євро-2020 зафіксовано сплески інтересу до седативних препаратів (колаж Styler)
Автор: Styler

Перед кожним матчем Євро-2020, у якому брала участь збірна України, інтерес українців до седативних препаратів, зокрема до "Корвалолу" і "Валідолу", зростав.

Про це свідчать дані YouScan у соціальних мережах.

Так, у червні усього було зафіксовано 8 892 пошуки заспокійливих препаратів "Корвалол" і "Валідол", що вдвічі більше ніж у травні. При цьому в червні Google Trends зафіксували пік згадувань корвалолу 29.06 в день матчу між збірними України та Швеції.

У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020

Також в цей період зросли згадування за темами "серце" та "Валідол". Причиною цього є поняття "валідольний матч", популярне серед футбольних фанів. Воно означає напружену, видовищну гру з непередбачуваним результатом. Крім цього вболівальники використовують схожий термін - "валідольна перемога".

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, в період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%.

У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020

"В період матчу з австрійцями попит на Корвалол зріс на 32%. Минулого року в цей час навіть пандемія коронавірусу викликала менше хвилювань, аніж гра збірної України. Багатьом з нас без заспокійливого витримати стрес від матчів було неможливо! Україна дійшла до ¼, а наші хлопці стали героями наших спокійних сердець. Точно знаю, що у нашої збірної все ще попереду!" - написав Шимків на своїй сторінці у Facebook.

У мережі зафіксували сплески інтересу до седативних препаратів перед матчами збірної України на Євро-2020

Нагадаємо, Чемпіонат з футболу Євро-2020 став знаковим України - команда вперше дісталася до 1/4 фіналу турніру. І хоча на цьому участь для української збірної завершилася, футболісти виступили більш ніж гідно.

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спорт Євро-2020 Корвалол Футбол
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