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В сети зафиксировали всплески интереса к седативным препаратам перед матчами сборной Украины на Евро-2020

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Київ, Четверг 08 июля 2021 17:24
В сети зафиксировали всплески интереса к седативным препаратам перед матчами сборной Украины на Евро-2020 Фото: перед матчами сборной Украины на Евро-2020 зафиксированы всплески интереса к седативным препаратам (коллаж Styler)
Автор: Styler

Перед каждым матчем Евро-2020, в котором принимала участие сборная Украины, интерес украинцев к седативным препаратам, в частности к "Корвалолу" и "Валидолу", рос.

Об этом свидетельствуют данные YouScan в социальных сетях.

Так, в июне всего было зафиксировано 8892 поиска успокоительных препаратов "Корвалол" и "Валидол", что вдвое больше, чем в мае. При этом в июне Google Trends зафиксировали пик упоминаний корвалола 29.06 в день матча между сборными Украины и Швеции.

В сети зафиксировали всплески интереса к седативным препаратам перед матчами сборной Украины на Евро-2020

Также в этот период выросло упоминание по темам "сердце" и "Валидол". Причиной этого является понятие "валидольный матч", популярное среди футбольных фанов. Оно означает напряженную, зрелищную игру с непредсказуемым результатом. Кроме этого, болельщики используют похожий термин - "валидольная победа".

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%.

В сети зафиксировали всплески интереса к седативным препаратам перед матчами сборной Украины на Евро-2020

"В период матча с австрийцами спрос на Корвалол вырос на 32%. В прошлом году в это время даже пандемия коронавируса вызвала меньше волнений, чем игра сборной Украины. Многим из нас без успокоительного выдержать стресс от матчей было невозможно! Украина дошла до ¼, а наши ребята стали героями наших спокойных сердец. Точно знаю, что у нашей сборной все еще впереди!" - написал Шимкив на своей странице в Facebook.

В сети зафиксировали всплески интереса к седативным препаратам перед матчами сборной Украины на Евро-2020

Напомним, Чемпионат по футболу Евро-2020 стал знаковым Украины - команда впервые добралась до 1/4 финала турнира. И хотя на этом участие для украинской сборной завершилось, футболисты выступили более чем достойно.

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спорт Евро-2020 Корвалол Футбол
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