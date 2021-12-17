У мережі висміяли "Блакитний вогник" на росТБ через "нафталінових" артистів

Але зараз ця передача стала посміховиськом, оскільки з року в рік там виступають одні й ті ж зірки, а жарти – давно вже пропахли нафталіном.

За часів СРСР, коли розважальних програм було не так вже й багато, глядачі із задоволенням дивилися ці випуски під час новорічних свят.

Ця телевізійна музично-розважальна програма почала входити в ефір в 1962 році. У ній показували відомих радянських виконавців і почесних гостей – від космонавтів до зірок естради.

Блакитний вогник вже давно став предметом насмішок і сарказму з боку телеглядачів.

У 2021 році випуск Блакитного вогника не став винятком. У мережі масово висміюють "нафталінових" зірок естради. Що говорять про цю програму – читайте нижче.

"Вік учасників новорічного вогника: Пугачова - 72 роки, Ротару – 74 роки, Леонтьєв – 72 роки, Лещенко – 79 років, Буйнов – 71 рік, Мілявська – 58 років, Аллегрова – 69 років, Долина – 66 років, це не Новорічний вогник, це Вічний вогонь", - пишуть в соцмережах.

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"Вас, росіян, чекає Блакитний вогник з зірками естради, яким вже за 70 років...у вас ще все попереду", - сміються в Twitter.

Варто відзначити, що раніше вважалося потрапляння в цю програму успіхом. І потрапити в новорічну програму намагалися за всяку ціну.

Дивлячись на нинішній склад артистів, стає зрозуміло - в ній беруть участь тільки вже тільки ті, хто погодився. Бо престижною передачею її назвати вже давно не можна.

"Особисто я на Новий Рік буду дивитися Блакитний вогник-65 з Гагаріним, а не це ось все. І вам теж рекомендую", - пишуть телеглядачі.

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"Це абсолютне пекло. Ми застали те телебачення, коли створювався фастфуд, який зараз показується. Тоді "Блакитний вогник" мав зовсім інший сенс. З'явитися на шоу в ще 2000-х-це було почесно і символізувало, що ти в тренді, був маркер успішності. Звали тільки артистів, які продавалися і купувалися. Сьогодні це суміш лайна і пара", - вважає артист В'ячеслав Манучаров.

"А хто-небудь підкаже, депутати вже заборонили Блакитний вогник?"- журяться жителі РФ в соцмережах.

"Очікування свята завжди цікавіше самого свята. Перевірено. З кожним роком телевізійний Новорічний "Блакитний вогник" все більше відповідає другому значенню слова"Блакитний".

Раніше потрапити на зйомки Блакитного вогника також вважалося престижно. І люди шукали будь-які способи, щоб бути присутнім на таких зйомках.

А зараз масовку набирають через соціальні мережі та пропонують людям брати участь за гроші – 900 рублів (близько 300 гривень).

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