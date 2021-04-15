У мережі згадали пророцтво Олеся Гончара по Донбасу: "розбій і вічний шантаж"

Український письменник і громадський діяч Олесь Гончар передбачив події на Донбасі ще три десятиліття тому.
За два роки до своєї смерті у 1995 році він написав в записнику "пророцтво", тим самим передбачивши війну, яка триває цей день.
Слова Гончара згадали активні підписники Facebook-спільноти "Україна Нездоланна" Олександр Мартиненко.
"Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії - хай подавляться! Тому що метастази задушать всю Україну. Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ну, хай нас буде на кілька мільйонів менше, але це буде нація! Ми здатні будем відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю. А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - писав Гончар.
"Так воно і сталося... Вже восьмий рік війни на Донбасі... Україна переможе! Слава Україні! З нами Бог!" - додав автор посту.
Фото: видатний письменник Олесь Гончар (uinp.gov.ua)
У коментарях під цим постом користувачі розділилися на два табори.
Одні підтримують слова письменника, а інші виступають за те, щоб відстоювати українську землю до переможного кінця.
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Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.
Раніше повідомлялось, що російсько-окупаційні сили на Донбасі продовжують накопичувати та переміщувати озброєння і військову техніку.