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У мережі згадали пророцтво Олеся Гончара по Донбасу: "розбій і вічний шантаж"

Автор: Styler

Український письменник і громадський діяч Олесь Гончар передбачив події на Донбасі ще три десятиліття тому.

За два роки до своєї смерті у 1995 році він написав в записнику "пророцтво", тим самим передбачивши війну, яка триває цей день.

Слова Гончара згадали активні підписники Facebook-спільноти "Україна Нездоланна" Олександр Мартиненко.

"Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії - хай подавляться! Тому що метастази задушать всю Україну. Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ну, хай нас буде на кілька мільйонів менше, але це буде нація! Ми здатні будем відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю. А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - писав Гончар.

"Так воно і сталося... Вже восьмий рік війни на Донбасі... Україна переможе! Слава Україні! З нами Бог!" - додав автор посту.

Фото: видатний письменник Олесь Гончар (uinp.gov.ua)

Реакція українців на "пророцтво" Гончара

У коментарях під цим постом користувачі розділилися на два табори.

Одні підтримують слова письменника, а інші виступають за те, щоб відстоювати українську землю до переможного кінця.

  • Дуже мудро було сказано. Віддати Донбас Росії, хай подавляться!
  • Так це наша земля, а народ кац*пський - з пляжу.
  • Річ у тому, що він же не потрібен Росії... Знайде щось інше, за що вчепитись
  • Чиста правда, але земля там українська
  • Все розумно сказав і передбачив!
  • Відрізати назавжди. Не хочуть - не треба. А час покаже...
  • Це наша земля, а переселенці з РФ хай повертаються.

Скриншот коментарів

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених.

Раніше повідомлялось, що російсько-окупаційні сили на Донбасі продовжують накопичувати та переміщувати озброєння і військову техніку.

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