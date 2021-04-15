У мережі згадали пророцтво Олеся Гончара по Донбасу: "розбій і вічний шантаж"

"Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії - хай подавляться! Тому що метастази задушать всю Україну. Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ну, хай нас буде на кілька мільйонів менше, але це буде нація! Ми здатні будем відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю. А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", - писав Гончар.

"Так воно і сталося... Вже восьмий рік війни на Донбасі... Україна переможе! Слава Україні! З нами Бог!" - додав автор посту.

Фото: видатний письменник Олесь Гончар (uinp.gov.ua)

Реакція українців на "пророцтво" Гончара

У коментарях під цим постом користувачі розділилися на два табори.

Одні підтримують слова письменника, а інші виступають за те, щоб відстоювати українську землю до переможного кінця.

Дуже мудро було сказано. Віддати Донбас Росії, хай подавляться!

Так це наша земля, а народ кац*пський - з пляжу.

Річ у тому, що він же не потрібен Росії... Знайде щось інше, за що вчепитись

Чиста правда, але земля там українська

Все розумно сказав і передбачив!

Відрізати назавжди. Не хочуть - не треба. А час покаже...

Це наша земля, а переселенці з РФ хай повертаються.

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