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В сети вспомнили пророчество Олеся Гончара по Донбассу: "разбой и вечный шантаж"

Автор: Styler

Украинский писатель и общественный деятель Олесь Гончар предсказал события на Донбассе еще три десятилетия назад.

За два года до своей смерти в 1995 году он написал в записной книжке "пророчество", тем самым предсказав войну, которая продолжается по сей день.

Слова Гончара вспомнили активный подписчик Facebook-сообщества "Україна Нездоланна" Александр Мартыненко.

"Донбасс - это раковая опухоль. То отрежьте его, бросьте в глотку империи - пусть подавятся! Потому что метастазы задушат всю Украину. Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу - и ту затравили... Ну, пускай нас будет на несколько миллионов меньше, но это будет нация! Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью. А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж", - писал Гончар.

"Так оно и случилось ... Уже восьмой год войны на Донбассе... Украина победит! Слава Украине! С нами Бог!" - добавил автор поста.

Фото: выдающийся писатель Олесь Гончар (uinp.gov.ua)

Реакция украинцев на "пророчество" Гончара

В комментариях под этим постом пользователи разделились на две группы.

Одни поддерживают слова писателя, а другие выступают за то, чтобы отстаивать украинскую землю до победного конца.

  • Очень мудро было сказано. Отдать Донбасс России, пусть подавятся!
  • Так это наша земля, а народ кац*пский - с пляжа.
  • Дело в том, что он не нужен России... Найдет что-то другое, за что вцепиться
  • Чистая правда, но земля там украинская!
  • Все разумно сказал и предсказал!
  • Отрезать навсегда. Не хотят - не надо. А время покажет...
  • Это наша земля, а переселенцы из РФ пусть возвращаются.

Скриншот комментариев

Напомним, недавно ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых.

Ранее мы писали, что российско-оккупационные силы на Донбассе продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику.

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