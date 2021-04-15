В сети вспомнили пророчество Олеся Гончара по Донбассу: "разбой и вечный шантаж"

Украинский писатель и общественный деятель Олесь Гончар предсказал события на Донбассе еще три десятилетия назад.
За два года до своей смерти в 1995 году он написал в записной книжке "пророчество", тем самым предсказав войну, которая продолжается по сей день.
Слова Гончара вспомнили активный подписчик Facebook-сообщества "Україна Нездоланна" Александр Мартыненко.
"Донбасс - это раковая опухоль. То отрежьте его, бросьте в глотку империи - пусть подавятся! Потому что метастазы задушат всю Украину. Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу - и ту затравили... Ну, пускай нас будет на несколько миллионов меньше, но это будет нация! Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью. А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж", - писал Гончар.
"Так оно и случилось ... Уже восьмой год войны на Донбассе... Украина победит! Слава Украине! С нами Бог!" - добавил автор поста.
Фото: выдающийся писатель Олесь Гончар (uinp.gov.ua)
В комментариях под этим постом пользователи разделились на две группы.
Одни поддерживают слова писателя, а другие выступают за то, чтобы отстаивать украинскую землю до победного конца.
Скриншот комментариев
Напомним, недавно ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых.
Ранее мы писали, что российско-оккупационные силы на Донбассе продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику.