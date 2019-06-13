У мережі показали відео наслідків стихії у Криму: півострів "пішов під воду"

Від сильної грози зі зливою постраждали дороги на Кримському півострові. Жителі окупованого Криму викладають у Facebook фото і відео наслідків страшної стихії.

Повідомляється, що стихія, що розгулялася в четвер, 13 червня, сильно ускладнила пересування автомобілів по дорогах півострова.

Так виглядала дорога з Сімферополя на Джанкой. На відео автомобілі їдуть практично по фари у воді.

Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)

Сильна злива з дощем істотно знизила видимість, зробивши пересування автошляхами аварійно небезпечним.

Користувачі мережі виклали відео, зняте на під'їзду до аеропорту в столиці Криму - Сімферополі.

Крим затопило зливою (відео: facebook.com/auto8292)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешковському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

До речі, через погодні примхи постраждали деякі райони Києва. Сильна злива підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.