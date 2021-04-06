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У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 19:01
У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото) У мережі показали, як проходить вакцинація від коронавірусу в ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинація в Україні триває й за планом першого етапу, щеплення отримують не тільки медики, але й захисники України.

Як вакцинують українських військових, розповіли на сторінці Західного територіального управління Національної гвардії України у Facebook.

Повідомляється, що у військовій частині 3053 стартувала планова вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України від коронавірусної інфекції COVID-19.

Перед початком вакцинації була проведена широка інформаційна кампанія серед особового складу. Медики розповіли військовим про вакцину, про механізм її дії, про ефективність та повідомили про процес введення щеплення. Після – було проведено опитування на предмет згоди на вакцинацію.

"Перед проведенням щеплення військовослужбовець заповнює бланк і проходить медичне обстеження з метою виявлення протипоказання. Кожного військового, який висловив бажання вакцинуватися, ретельно оглядає лікар. Огляд включає вимірювання температури, артеріального тиску і сатурацію. Після цього дозу вакцини вводять у м'яз плеча. Після завершення процедури медпрацівники уважно стежать за станом вакцинованого", - розповіла фельдшер медпункту військової частини 3053 старшина Ольга Сурник.

На цей момент всі військові, які отримали першу дозу вакцини, почувають себе задовільно. Другу дозу планують зробити через 8-12 тижнів.

У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)В мережі показали, як вакцинують від коронавірусу військових ВСУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповіла про вакцинацію від коронавірусу різними препаратами.

А також розповідали про те, що відомо про нову корейську вакцину AstraZeneca SKBio.

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