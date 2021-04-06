У мережі показали, як вакцинують українських військових (фото)

Вакцинація в Україні триває й за планом першого етапу, щеплення отримують не тільки медики, але й захисники України.

Як вакцинують українських військових, розповіли на сторінці Західного територіального управління Національної гвардії України у Facebook.

Повідомляється, що у військовій частині 3053 стартувала планова вакцинація військовослужбовців Національної гвардії України від коронавірусної інфекції COVID-19.

Перед початком вакцинації була проведена широка інформаційна кампанія серед особового складу. Медики розповіли військовим про вакцину, про механізм її дії, про ефективність та повідомили про процес введення щеплення. Після – було проведено опитування на предмет згоди на вакцинацію.

"Перед проведенням щеплення військовослужбовець заповнює бланк і проходить медичне обстеження з метою виявлення протипоказання. Кожного військового, який висловив бажання вакцинуватися, ретельно оглядає лікар. Огляд включає вимірювання температури, артеріального тиску і сатурацію. Після цього дозу вакцини вводять у м'яз плеча. Після завершення процедури медпрацівники уважно стежать за станом вакцинованого", - розповіла фельдшер медпункту військової частини 3053 старшина Ольга Сурник.

На цей момент всі військові, які отримали першу дозу вакцини, почувають себе задовільно. Другу дозу планують зробити через 8-12 тижнів.

В мережі показали, як вакцинують від коронавірусу військових ВСУ