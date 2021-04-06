Немає нічого страшного: лікар розповіла про вакцинацію від коронавірусу різними препаратами

В Україну найближчим часом повинна приїхати нова вакцина від коронавірусу - AstraZeneca SKBio корейського виробника. У зв'язку з цим багатьох українців хвилює питання про те, чи можна робити другу дозу щеплення препаратом від іншого виробника.

Як пояснила інфекціоніст Тетяна Логінова в програмі "Сьогодні" на телеканалі " Україна 24 ", для введення другої дози дозволено використовувати аналогічні препарати.

Зокрема, українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу препаратом CoviShield, можуть отримати другу дозу вакцини від AstraZeneca.

"Ті, хто прищеплювався векторною вакциною та отримав першу дозу CoviShield, повинні отримати другу дозу тієї ж вакцини й бажано того ж виробника. Але немає нічого страшного в тому, щоб зробити щеплення вакциною по ліцензії AstraZeneca, зараз її виробляють і в Південній Кореї. Наскільки я знаю, вона ось-ось має прийти в Україну. Але якщо у нас залишається вакцина з Індії, то в травні у нас є можливість отримати дози тієї ж самої вакцини, якою робили щеплення у лютому", - пояснила Логінова.

Вона додала, що скоро українці отримають вибір, якою вакциною робити щеплення від коронавірусу.

"До нас вже прийшла вакцина CoronaVax з Китаю, і є можливість прищепитися вже цією вакциною. Я думаю, вона буде поділена між усіма бригадами, і кожен буде отримувати вакцину в залежності від свого здоров'я векторну або інактивовану", - зазначила медик.