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В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 19:01
В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото) В сети показали, как проходит вакцинация от коронавируса в ВСУ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинация в Украине продолжается и по плану первого этапа, прививки получают не только медики, но и защитники Украины.

Как вакцинируют украинских военных, рассказали на странице Западного территориального управления Национальной гвардии Украины в Facebook.

Сообщается, что в военной части 3053 стартовала плановая вакцинация военнослужащих Национальной гвардии Украины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Перед началом вакцинации была проведена широкая информационная кампания среди личного состава. Медики рассказали военным о вакцине, о механизме ее действия, об эффективности и сообщили о процессе введения прививки. После – был проведен опрос на предмет согласия на вакцинацию.

"Перед проведением прививки военнослужащий заполняет бланк и проходит медицинское обследование с целью обнаружения противопоказания. Каждого военного, который выразил желание вакцинироваться, тщательно осматривает врач. Осмотр включает измерение температуры, артериального давления и сатурацию. После этого дозу вакцины вводят в мышцу плеча. После завершения процедуры медработники внимательно следят за состоянием вакцинированного", - рассказала фельдшер медпункта военной части 3053 старшина Ольга Сурник.

На данный момент все военные, которые получили первую дозу вакцины, чувствуют себя удовлетворительно. Вторую дозу планируют сделать через 8-12 недель.

В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)В сети показали, как вакцинируют украинских военных (фото)В сети показали, как вакцинируют от коронавируса военных ВСУ

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказала о вакцинации от коронавируса разными препаратами.

А также рассказывали о том, что известно о новой корейской вакцине AstraZeneca SKBio.

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