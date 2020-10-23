У мережі показали "трешову" лікарнію під Харковом: краще не потрапляти

У мережі з'явилося відео з лікарні Харківської області, в місті Ізюм. У ролику показано інфекційне відділення, яке шокує обстановкою всередині. На кадрах можна побачити повну відсутність ремонту в медичному закладі, облуплені стіни. Ліжка в палаті старі, а зі стін "світяться" дірки.

Це відео може переконати людей зберігати соціальну дистанцію, надягати маски в громадських місцях, щоб не потрапляти в подібні нелюдські умови.

Відеоролик опублікували на YouTube і підписали його коротко "лікарня в Ізюмі".

Лікарня в Ізюмі лякає більше, ніж фільм жахів

"Ні, це не нова частина Outlast, а звичайна інфекційна лікарня в Ізюмі. Мотивація не захворіти, краще будь-яких коронасводок", - підписав відео автор публікації.

Нагадаємо, що в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд за коронавірусу, за минулу добу заразилися 7517 людина. Найбільше заражень у Харківській, Одеській областях і в Києві. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

Лікарі дуже просять людей бути відповідальними, надягати маски, дотримуватися дистанції, а в разі хвороби залишатися вдома і відразу телефонувати сімейному лікарю.

Як ми писали раніше, лікар дала важливі рекомендації, як не заразитися COVID-19 на виборчій дільниці.