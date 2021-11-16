У мережі показали, як після реставрації виглядає меморіал "Україна-визволителям" у Міловому

На території меморіального комплексу у братській могилі поховано 2814 воїнів, а поруч встановлені пам’ятні блоки з іменами загиблих.

Голова держави у 2020 році ініціював встановлення тут Дзвону Пам'яті. Це один з чотирьох дзвонів, які, за задумом, символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами - учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення цих територій під контроль України.

Тоді ж, у 2020 році, президент Зеленський доручив обласній владі провести відновлення території меморіалу. На реалізацію проєкту було виділено понад 24 млн грн.

За програмою "Велике будівництво" було влаштовано нову плитку на тротуарах, відновлено бетонні конструкції, облицьовано гранітними плитами вічний вогонь, братські могили, п'єдестал під гарматою та монументом, облаштовано газони та вуличне освітлення. Також було реконструйовано музей під монументом.