У мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшник

У мережі показали свіжі фото з окупованого Росією Криму. Зробив це заборонений в нашій країні блогер Ілля Варламов. За словами росіянина, Федосія зараз потопає у смітті, а з "раю зробили гадючник".

Варламов зазначає, що в море, як і раніше зливаються відходи, а місцеві жителі живуть сьогоднішнім днем, намагаючись заробити хоч якусь копійку.

"Взагалі, дуже сумно дивитися на Феодосію. Місто реально загинається і з кожним роком опускається на дно. Містом ніхто не займається, сюди не вкладають гроші. Місцеві живуть одним днем: якщо можна щось урвати тут і зараз, треба урвати", - пише блогер на своєму сайті.

Варламов зазначає, що на пляжах Феодосії не було проведено жодного прибирання. Люди засмагають серед сміття, море брудне, пляжна інфраструктура зруйнована, всюди лежать гниючі водорості.

Як зараз виглядає Феодосія (фото: varlamov.ru)

"Я не знаю, чи є у Феодосії мер і взагалі будь-яка влада. Якщо раптом є, то зі своєю роботою вони не справляються. Берег зас*ан нескінченними пивними, пляжними клубами і іншим барахлом. Звідусіль лунає музика рівня сільських дискотек і запахи палаючого на вугіллі м'яса, шавухи та пива", - пише блогер.

На набережній вночі немає навіть освітлення, люди гуляють в повній темряві.

Як ми раніше писали, окупанти спіймали з запуском вантажних поїздів по Кримському мосту.