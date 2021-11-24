У мережі показали, на чому їздять українські топ-зірки: Кухар - на Porsche, Дорн - на BMW

В програмі "Викриття" показали, на яких машинах їздять Катерина Кухар, Дмитро Коляденко, Іван Дорн та інші вітчизняні селебрітіс.

Катерина Кухар на Porsche Macan

Катерина Кухар - відома прима українського балету і директор Київського державного хореографічного училища їздить на Porsche Macan шоколадного кольору.

Балерина, що сидить в журі танцювального телешоу, якраз приїхала на одну з репетицій перед ефіром на цій автівці.

Такий автомобіль, як у народної артистки, зараз у офіційного дилера коштує 2,5 мільйона гривень. Він може розганятися до 270 кілометрів на годину за 4-5 секунд.

Прима українського балету обирає Porsche Macan

Дмитро Коляденко позичив гроші у Білик

На старенькому, але яскравому купе з не менш яскравою історією їздить шоумен Дмитро Коляденко. Вже 12 років артист пересувається на корейській Hyundai, а накатав всього 40 тисяч кілометрів, тому що їздить тільки по центру міста.

Зараз на вторинному ринку за таку просять від 100 до 130 тисяч гривень залежно від стану і пробігу. Цікаво, що гроші на машину йому колись позичила його колишня кохана Ірина Білик.

"Я у Іри попросив перший внесок, щоб купити авто в кредит - це 5000 доларів, і Ірочка мені, звичайно, їх дала. Але я довго не віддавав. Ірка не вірила, що я віддам. А я їй говорив - "Ір, ну я збираю, розумієш". І у 2020 році, якби ви бачили її очі, коли вона сиділа і рахувала", - зізнався хореограф.

Коляденко їздить на лимонному Hyundai

Іван Дорн на новенькому BMW

Співак Іван Дорн керує новим позашляховиком BMW X5M 50 темного кольору. Його потужність 400 кінських сил.

Це справжній космічний корабель на колесах з лазерними фарами, вбудованим асистентом, який за водія може сам запаркуватися, тримати ряд і дистанцію на дорозі, а також кольорову проекцію на лобове скло, де відображається швидкість, навігаційна карта власника.

Іван Дорн сам керує автомобілем BMW