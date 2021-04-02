Мережа коворкінгів закликала українців не боятися померти від COVID-19: спалахнув скандал

Про смерть знайомого Приходько розповіла 31 березня. Вона процитувала деякі останні висловлювання талановитого психолога Андрія Ярошенка перед смертю, зокрема з проханням дотримуватися дистанції та носити маски.

"Ви не безсмертні, щоб ви там собі не думали. А головне, не безсмертні інші поруч вас, адже ви можете бути переносником і самі захворіти легко. І не забувайте, що через 3 місяці люди хворіють повторно і не легше. А в деяких людей і одразу мала к-ть антитіл", - йдеться в повідомленні.

Приходько закликала мережу коворкінгів Creative Quarter "нарешті задуматися про життя і смерті людей, та про їх івенти".

"Це померла людина з нашого оточення, з якою ви швидше за все зустрічалися, яка точно колись була в ваших локація, на івентах. Може хоч це вас спонукає задуматися. Щоб в офісі не відривались, ті, хто можуть не тусити. Щоб в офісах не тусили, ті хто може не тусити. Щоб одягали маски", - написала Галина.

Скрін посту (facebook.com/galyna.prykhodko)

Після цього з'явилися численні коментарі зі словами співчуття, а також послідувала відповідь і від Creative Quarter. У ній, серед іншого, звучало переконання, що вакцини від коронавірусу не потрібні українцям, молодшим за 55 років, що має вироблятися природний колективний імунітет, і взагалі не потрібно боятися вмирати, адже це може статися, як би не берегтися.

Скрін посту (facebook.com/labunskiy)

Такий пост обурив користувачів мережі, і у відповідь пішла різка реакція.

Пізніше власник мережі коворкінг Роман Хміль долучився до чату і зазначив, що висловив лише особисту думку, яка не приховує. Бізнесмен переконаний, що в суспільстві роздувають істерію про коронавірусну хвороби, і порівняв ситуацію з пташиним грипом. При цьому Хміль визнав, що попередній пост - автором якого був він сам - дійсно є неетичним, позаяк думка прозвучала під постом про померлого.

Чоловік додав, що вирішив видалити публікацію.

Скрін посту (facebook.com/galyna.prykhodko)

З усім тим користувачі мережі продовжують активно коментувати неоднозначні висловлювання, які називають "комунікаційним і ціннісним фіаско"

Скрін посту (facebook.com/dub.olena)