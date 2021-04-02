Сеть коворкингов призвала украинцев не бояться умереть от COVID-19: вспыхнул скандал

О кончине знакомого Приходько рассказала 31 марта. Она процитировала некоторые последние высказывания талантливого психолога Андрея Ярошенко перед смертью, в частности с просьбой соблюдать дистанцию и носить маски.

"Вы не бессмертны, чтобы вы там себе не думали. А главное, не бессмертны другие рядом с вами, ведь вы можете быть переносчиком и сами заболеть легко. И не забывайте, что через 3 месяца люди болеют повторно и не легче. А у некоторых людей и сразу имела кол-во антител", - говорится в сообщении.

Приходько призвала сеть коворкингов Creative Quarter "наконец задуматься о жизни и смерти людей, и об их ивентах".

"Этот умерший человек из нашего окружения, с которым вы, скорее всего, встречались, который точно когда-то был в ваших локациях, на ивентах. Может хоть это вас побудит задуматься. Чтобы в офисе не тусили, те, кто могут не тусить. Чтобы надевали маски", - написала Галина.

После этого появились многочисленные комментарии со словами соболезнования, а также последовал ответ и от Creative Quarter. В нем, среди прочего, звучало убеждение, что вакцины от коронавируса не нужны украинцам, моложе 55 лет, что должен вырабатываться естественный коллективный иммунитет, и вообще не нужно бояться умирать, ведь это может произойти, как бы не беречься.

Такой пост возмутил пользователей сети, и в ответ последовала резкая реакция.

Позже владелец сети коворкингов Роман Хмиль присоединился к чату и отметил, что выразил только личное мнение, которое не скрывает. Бизнесмен убежден, что в обществе раздувают истерию о коронавирусной болезни, и сравнил ситуацию с птичьим гриппом. При этом Хмиль признал, что предыдущий пост - автором которого был он сам - действительно является неэтичным, так как мнение прозвучало под постом об умершем.

Мужчина добавил, что решил удалить публикацию.

Тем не менее пользователи сети продолжают активно комментировать неоднозначные высказывания, которые называют "коммуникационным и ценностным фиаско".