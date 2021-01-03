Сестра Меган Маркл написала книгу: там неприємна правда про дружину принца Гаррі

Зведена сестра Меган Маркл Саманта випустить книгу мемуарів. Вона буде називатися "Щоденник сестри принцеси Пуши. Частина 1".

За словами Саманти, її мемуари будуть мати ефект "бомби", адже в книзі буде "багато незручної правди" про дружину принца Гаррі. При цьому, говорить вона в коментарі The Sun, королівській сім'ї книга сподобається.

"Я думаю, що королівській сім'ї книга сподобається, і вони будуть насолоджуватися цією історією. Я сподіваюся, що вони знайдуть цей твір теплим, веселим, щирим і сердечним... Проте я не знаю, чи буде Меган комфортно читати цю книгу. Природно, що щось їй сподобається, а щось ні. Але людям, яким нічого приховувати, годі й боятися. В моїх мемуарах - виключно правдиві історії", - заявила 56-річна жінка.

Додамо, що Саманта - старша дочка 76-річного Томаса Маркла. Вона завжди активно критикувала Меган, якось назвавши її "дрібної соціальною альпіністкою" і "ласою на рудоволосих".

Сама ж 39-річна Меган Маркл назвала ці твердження абсурдними. Крім того, за словами дружини принца Гаррі, зведена сестра насправді майже не знає нічого про її особисте життя.

Нагадаємо, королева жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл.

Раніше Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на ТБ і подякувала за допомогу.