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Королева жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл: її підтримала вся Британія

Субота 02 січня 2021 16:17
Королева жорстко помстилася принцу Гаррі і Меган Маркл: її підтримала вся Британія
Королева Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Анна Кисельова

Королева Єлизавета II відмовляється задовольняти прохання ексгерцогів Сасекських принца Гаррі, свого внука, і Меган Маркл. Так, ще в листопаді 2020 пара зробила запит про покладення вінка на лондонському меморіалі від імені принца Гаррі й отримала швидку відмову. Раніше ЗМІ писали, що відхилення прохання зробили за спиною у королеви, однак зараз інсайдери розповіли іншу версію події.

Що сталося насправді, розповідає Daily Mail.

8 листопада у Великобританії відзначили День пам'яті полеглих. Її Величність Єлизавета II стежила за покладанням вінків з балкона міністерства закордонних справ разом з герцогинею Уельською Каміллою і герцогинею Кембриджської Кейт. Вінок від колишніх герцогів Сасекських так і не був покладений, тому принц Гаррі й Меган Маркл змушені були відправитися на національний цвинтар Лос-Анджелеса, щоб залишити квіти на могилах двох солдатів Співдружності.

Видання повідомляє, що королева прийняла рішення відхилити прохання онука сама, взявши всього дві секунди", щоб подумати.

"Королева дуже твердо дотримується думки, що ви не можете обирати, що робити, коли справа доходить до офіційних заходів. Або ти всередині сім'ї, або зовні", - розповіло джерело видання.

Для Гаррі відмова бабусі стала справжнім ударом. Він вперше поклав вінок до Кенотафа 11 років тому і служив в армії понад 10 років, а також брав участь у просуванні ідей для ветеранів, включаючи Ігри Нескорених. Герцог був дуже засмучений рішенням відхилити його бажання, повідомляє Times, оскільки у нього є тісні зв'язки з військовими. Вінок, який відправив Гаррі, залишився в штаб-квартирі Королівського британського легіону в Кенті.

Рішення Гаррі віддати данину поваги на цвинтар Лос-Анджелеса викликало певну критику, оскільки його звинуватили, що це "піар-трюк".

Британці, за даними видання, не стали критикувати рішення Єлизавети II. Щобільше, вони його підтримали, висловлюючи думку, що такі інтимні речі як вшанування пам'яті британських військових не повинні включати "дезертирів". Також прозвучали слова підтримки на адресу Маркл і принца Гаррі.

Раніше ми писали, що Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на ТБ.

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