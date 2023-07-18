"Серьезная угроза для жизни". Украинцам рассказали, что категорически нельзя делать с животными в жару
В последнее время температурные столбики в Украине достигают отметок выше 30 градусов. В такую жару следует заботиться о своем состоянии, меньше находиться на солнце и пить много воды. Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах.
Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного, рассказали в Telegram-канале КГГА.
Не поступайте так со своими питомцами
Часто можно заметить, что домашние животные ездят по городу со своими хозяевами в автомобилях. Если владельцу нужно на несколько минут отойти, четырехлапый друг остается запертым в машине.
Однако не стоит этого делать.
Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. За пол часа салон автомобиля, стоящий под солнцем, нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше окружающей среды.
Терморегуляция животного не сможет справиться с такой нагрузкой.
Если вам все же нужно оставить его в авто, следуйте этим рекомендациям:
- старайтесь припарковаться в тени
- немного откройте окна, чтобы у животного был доступ к свежему воздуху
- оставьте питомцу воду, если он может выпить ее сам. Если нет, напоите его после своего возвращения
- по возможности используйте специальную защиту для окон от солнечных лучей
- включите кондиционер, если нет возможности приоткрыть окна
Что делать, если животное перегрелось
В таком случае придерживайтесь этого алгоритма действий:
- перенесите животное в прохладное проветриваемое место
- смочите прохладной водой живот, подушечки лап, ушные раковины и участки под мышками животного
- как можно скорее обратитесь к ветеринару
Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":
- больница Дарницкого района, ул. Армянская, 29; тел.: 097-563-92-79; 044-366-64-04, 044-563-94-79
- больница Деснянского района, ул. Электротехническая, 5а, тел.: 063-552-07-76, 044-366-64-01
- больница Подольского района, ул. Ярославская, 13а, тел.: 063-536-53-37, 044-366-64-05
Раньше мы рассказывали, какой алкоголь наиболее опасен в жару.
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