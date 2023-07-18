"Серьезная угроза для жизни". Украинцам рассказали, что категорически нельзя делать с животными в жару

В последнее время температурные столбики в Украине достигают отметок выше 30 градусов. В такую жару следует заботиться о своем состоянии, меньше находиться на солнце и пить много воды. Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах.

Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного, рассказали в Telegram -канале КГГА.

Не поступайте так со своими питомцами

Часто можно заметить, что домашние животные ездят по городу со своими хозяевами в автомобилях. Если владельцу нужно на несколько минут отойти, четырехлапый друг остается запертым в машине.

Однако не стоит этого делать.

Даже несколько минут, проведенные в таких условиях, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья животного. За пол часа салон автомобиля, стоящий под солнцем, нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше окружающей среды.

Терморегуляция животного не сможет справиться с такой нагрузкой.

Если вам все же нужно оставить его в авто, следуйте этим рекомендациям:

старайтесь припарковаться в тени

немного откройте окна, чтобы у животного был доступ к свежему воздуху

оставьте питомцу воду, если он может выпить ее сам. Если нет, напоите его после своего возвращения

по возможности используйте специальную защиту для окон от солнечных лучей

включите кондиционер, если нет возможности приоткрыть окна

Что делать, если животное перегрелось

В таком случае придерживайтесь этого алгоритма действий:

перенесите животное в прохладное проветриваемое место

смочите прохладной водой живот, подушечки лап, ушные раковины и участки под мышками животного

как можно скорее обратитесь к ветеринару

Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":