Сервісні центри МВС пропонують водіям безкоштовну послугу: кому і як нею скористатися

Українці у сервісному центрі МВС можуть отримати послугу вибракування транспортного засобу. Багато громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене.
Про це повідомили на сторінці МВС України.
Зокрема, якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.
Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
Людина має особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді.
Зазначимо, що така послуга безкоштовна.
Строк надання послуги - протягом робочого дня з моменту подання документів.
Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:
Додамо, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.
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