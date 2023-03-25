"Сердце разрывается": Илона Гвоздева со слезами на глазах рассказала о проблемах

Что сказала танцовщица

По ее словам, она очень обеспокоена тем, что не может уделять все свое внимание воспитанию детей - дочери Валерии и сыну Доминику. Рассказывая об этом, танцовщица не смогла сдержать слез.

"Иногда хочется уже дождаться того момента, когда дети будут рядом со мной и я буду не просто по телефону видеть их достижения и результаты, слышать первые слова, яркие события, а разделять их с ними", - сказала она.

Также она отметила, что очень благодарна своим родителям за поддержку, сейчас они очень помогают ей.

"Вчера разговаривала с мамой, она сказала: "Доченька, не волнуйся, потому что я люблю твоего сына еще сильнее, чем любила тебя". Просто мое сердце иногда разрывается", - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева рассказала о проблемах (скриншот)

Скоро семья будет снова вместе

Илона отметила, что совсем скоро их семья справится со всеми трудностями и снова сможет наслаждаться проведенным временем вместе.

Также знаменитость обвиняет себя в том, что она плохая мать для своих детей.

"Многие из вас видят лишь яркую картинку в инстаграме, большие проекты, много работы, успех, признание. У всего этого есть другая сторона - постоянная жертва и постоянные весы: семья, работа, личное "я". Война будет не вечной , она кончится. Семья воссоединится, и все мы будем счастливы. Все будет хорошо, просто бывают времена, когда я очень себя обвиняю, что я недостаточно хорошая мать", - сказала Илона.

Также Гвоздева поблагодарила подписчиков за поддержку и пообещала, что будет сильной.

Илона Гвоздева рассказала о проблемах (скриншот)