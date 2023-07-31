В августе ожидают аж две "суперлуны". Следующая такая аномалия будет только через 14 лет

Когда можно будет насладиться "суперлуной"

Астрономы говорят, что в августе будет два "суперлуны", кульминацией которых станет редкая голубая луна.

Люди смогут увидеть первую уже 1 августа. Также спутник Земли будет ближе всего к нашей планете 30 августа - именно эту "суперлуну" называют голубой.

Вот такой выглядит "суперлуна" (фото: news.sky.com)

Как увидеть "суперлуну"

"Теплые летние ночи - идеальное время, чтобы наблюдать, как полная луна восходит на небе через несколько минут после заката солнца, и это происходит дважды в августе", - заявил астрофизик NASA в отставке Фред Эспенак.

Люди, у которых есть бинокль или телескоп, могут даже увидеть такие объекты, как лунное море - темные равнины, образованные древними потоками вулканической лавы - и лучи, исходящие из лунных кратеров, заявил Эспенак. Но это можно увидеть, если будет ясное небо.

"Пока облаков не слишком много, полная луна будет выглядеть как белый шар в небе. Это хорошая возможность использовать небольшой телескоп или бинокль, чтобы подробно увидеть поверхность Луны, или даже попытаться сделать несколько интересных фотографий спутника", - заявляют в Королевском музее Гринвича.

Однако наблюдать за "суперлуной" можно и не вооруженным глазом.

Прямая трансляция схода "суперлуны"

Полнолуние бывает один раз в каждом месячном цикле, который длится 29,5 дней. Поскольку Луна оборачивается эллиптической, а не круговой траекторией, иногда она находится ближе к Земле.

В последний раз две полных "суперлуны" появлялись в одном месяце в 2018 году - и это повторится только в 2037 году, по словам итальянского астронома Джанлуки Маси.

Маси будет проводить прямую трансляцию "суперлуны" 1 августа, когда она будет сходить над Колизеем в Риме.

Вот так выглядит "суперлуна" (фото: news.sky.com)

По данным NASA, Меркурий и Марс, которые можно увидеть даже невооруженным глазом, появятся на небе во время восхода "суперлуны" 1 августа.

Также добавим, что первая "суперлуна" была в июле, а четвертая и последняя - будет в сентябре.

Традиционно августовское полнолуние называют еще осетровым из-за большого количества рыбы в Больших озерах Северной Америки.