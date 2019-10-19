Серійний маніяк у Києві: у суді назвали ім'я чоловіка і розповіли, що з ним буде далі

У Києві поліція затримала серійного маніяка, який нападав виключно на чоловіків і різав їх. Вбивця орудував на двох столичних масивах - Воскресенка та Райдужний. Затриманим виявився Дмитро Кулешов 1975 року народження. Чоловіка помістили в психіатричну клініку. Про це повідомляє Дніпровський районний суд Києва в Facebook.

Затриманий зараз перебуває в Київській міській психоневрологічній лікарні №3. Там він пробуде 60 днів, до 15 грудня 2019 року. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України.

Скріншот з Facebook

В даний час триває досудове слідство, яке покаже можливу причетність затриманого до інших злочинів. Варто зазначити, що раніше Кулешов вже був судимий за два вбивства. Він жив разом з батьками і в червні його виписали з психоневрологічного диспансеру.

Серійний маніяк Дмитро Кулешов (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Під час обшуку поліція вилучила у підозрюваного вдома кепки, окуляри і кілька ножів, які направили на експертизу.

За останній час столичний маніяк здійснював напади на чоловіків різного віку. Зазвичай він підходив ззаду і наносив удари ножем в спину і шию.

Поліція затримала маніяка в Києві (відео: YouTube/поліція Києва)

У вересні вулиці Курнатовського було скоєно напад на 26-річного чоловіка, якого госпіталізували з різаними ранами плеча і ключиці. На Райдужній також постраждав 22-річний хлопець, йому завдали ножові поранення в шию.

Також при аналогічних обставинах постраждав 56-річний чоловік. Він розповів, що хтось його кілька разів ударив у спину ножем.

Незабаром на вулиці Петра Вершигори біля під'їзду будинку був виявлений 69-річний чоловік, смерть якого настала від колото-різаної рани шиї.