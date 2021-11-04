Серіал "кріпосна" та багато інших фільмів можуть заборонити в Україні: що сталося

Популярний серіал "Кріпосна" може опинитися під забороною в Україні. У новому сезоні цього серіалу знявся актор Валентин Томусяк, який потрапив в чорний список Мінкульту.

Що сталося і як відреагував актор на чорний список – читайте в матеріалі нижче.

Чому можуть заборонити серіал "кріпосна"

Валентина Томусяка внесли до чорного списку Мінкульту за зйомки в російському фільмі про Донбас "Сонцепік". Однак сам актор спростовує цю інформацію і стверджує, що не має ніякого відношення до цієї кінокартини.

"Я дізнався, що моє ім'я було внесено до списку людей, які загрожують національній безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ і Мінкультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятого країною-агресором, ганебно описує події на Донбасі, назва якого "Сонцепік". Мені дивно, що я зараз повинен писати цей пост, і начебто виправдовуватися, тому що не маю ніякого відношення до цього продукту", - написав Томусяк на своїй сторінці в Facebook.

Також актор додав, що з 2014 року він не був у Росії та не відвідував окупований Крим. Він закликав владу виправити помилку, оскільки страждає зараз його репутація і кар'єра, а сам він – в страшному емоційному стані.

Як пояснила дружина актора Катерина Тишкевич, інформація про участь Томусяка в зйомках російського фільму з'явилася на деяких ресурсах про кіно. Раніше вона вже писала адміністрації цих сайтів про помилку й ім'я українського актора зі списку прибрали.

Хто ще потрапив до чорного списку Мінкульту

Варто відзначити, що в списку Мінкульту, який опублікований 3 листопада, виявилося 258 діячів культури. Разом з Томусяком, в чорний список потрапили: Віра Алентова, Ірина Алфьорова, Альона Апіна, Надія Бабкіна, Сергій Безруков, Евеліна Бледанс, Федір Бондарчук, Михайло Боярський, Олександр Буйнов, Наталія Варлей, Олег Газманов, Валентин Гафт, Станіслав Говорухін, Борис Грачевський, Жерар Депардьє, Лариса Доліна, Йосип Кобзон, Емір Кустуріца, Лев Лещенко, Микита Михалков, Моргенштерн, Іван Охлобистін, Олексій Панін, Мікеле Плачідо, Олександр Розенбаум, Стівен Сігал, Олег Табаков, Макс Фадєєв, Аліса Фрейндліх, Леонід Ярмольник і багато інших.

Це означає, що в Україні будуть заборонені всі фільми за участю цих акторів, фільми режисерів і сценаристів, які потрапили в список і записи концертів за участю музикантів зі списку.